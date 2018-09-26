Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире в Китае 26.09.2018, 15:24

Арина Соболенко

На этот раз белорусская теннисистка не оставила шансов Софье Кенин.

Белоруска Арина Соболенко прошла третий круг представительного турнира в китайском Ухане, разобравшись с американкой российского происхождения Софьей Кенин, сообщает «Прессбол».

Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Арина 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка. В четвертьфинале соперницей Арины станет победительница встречи Доминика Цибулкова (Словакия) — Дарья Касаткина (Россия).

Турнир ВТА "Премьер" в Ухане (Китай)

23-30 сентября

Призовой фонд — 2 746 000 долларов

Одиночный разряд. 1/8 финала

Арина Соболенко (20 WTA, Беларусь) — Софья Кенин (62 WTA, США, Q) — 6:3, 6:3