Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире в Китае
- 26.09.2018, 15:24
На этот раз белорусская теннисистка не оставила шансов Софье Кенин.
Белоруска Арина Соболенко прошла третий круг представительного турнира в китайском Ухане, разобравшись с американкой российского происхождения Софьей Кенин, сообщает «Прессбол».
Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Арина 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка. В четвертьфинале соперницей Арины станет победительница встречи Доминика Цибулкова (Словакия) — Дарья Касаткина (Россия).
Турнир ВТА "Премьер" в Ухане (Китай)
23-30 сентября
Призовой фонд — 2 746 000 долларов
Одиночный разряд. 1/8 финала
Арина Соболенко (20 WTA, Беларусь) — Софья Кенин (62 WTA, США, Q) — 6:3, 6:3