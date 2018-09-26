Движение «Разам»: Мы будем бороться с российским империализмом 26.09.2018, 15:45

Белорусские патриоты собрались на съезд в Чернигове.

В Чернигове (Украина) состоялся IV съезд белорусского Движения Солидарности «Разам», в работе которого приняли участие 118 делегатов, в том числе три представителя Белорусской Автокефальной Православной Церкви. Об этом сообщили в организации.

С отчетным докладом о деятельности Движения выступила сопредседатель организации Елена Толстая. С докладом о политической ситуации и корректировке программных целей выступил Вячеслав Сивчик, сообщили в Движении, пишет krynica.info.

По итогам обсуждения доклада было принято решение, что главной целью Движения Солидарности «Разам» является борьба с российским империализмом. В развитие этой цели было принято решение о корректировке прежних основных программных целей организации.

На Съезде было избрано новое руководство организации. Сопредседателями Движения Солидарности «Разам» избраны Юрий Ляшенко, Александр Макаев, Елена Толстая. Заместителями председателя избран Геннадий Дроздов, Таисия Кабанчук, Виктор Ковальков. Вячеслав Сивчик был избран членом Совета Белорусского национального конгресса от Движения Солидарности «Разам». Было принято решение о введении должностей спикера и вице-спикера Сейма.

Также на съезде Нина Богинская и иеромонах Белорусской Автокефальной Православной Церкви о. Викентий вручили подарок минскому школьнику Арсению Дедку, который был в качестве гостя приглашен на Съезд, за жертвенность во время несения Куропатской стражи.

После съезда состоялось белорусское православное богослужение и шествие с белорусской и украинской национальной символикой по Чернигову.А.Б.