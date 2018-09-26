В Могилеве предлагают увековечить свое имя за $32 6 26.09.2018, 16:04

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Заказать «именную плитку» может каждый.

В среду на площади Славы в Могилеве начали укладку тротуара с гравировкой имен жителей города, сообщает «Белсат».

Заказать плитку из гранита мог каждый желающий, для этого нужно было заключить договор с Управлением коммунальных предприятий и заплатить Br 65.

На мостовой можно было заказать гравировку имени своего или какого-либо деятеля, связанного с историей Могилева.

Изначально планировалось, что брусчатку положат к 25 июня, но реконструкция площади Славы затянулась. Все лето здесь перекладывали обычную, тротуарную плитку. 30 августа ввели ограничение на заезд автомобилей на площадь Славы.

«Это только первый этап акции. Сейчас мы положим 27 плиток с именами обычных горожан. Позже состоится второй этап, в ходе которого выложат плитку с именами выдающихся деятелей: Спиридона Соболя, Трофима Сурты, Геннадия Могилевского и других», – рассказала ведущий юридический консультант Управления коммунальных предприятий Татьяна Маненок.

Сегодня под ногами горожан появились первые имена – например, Сергея Ивановича Бычкова, Марии Александровны Якименко, Татьяны Юрьевны Матузовой и Елисея Никитича Присмакина.

Плитку для последнего заказал отец – 4 октября Елисею исполнится год.

«Об акции узнали из социальных сетей. Нам понравилась идея, решили заказать имя сына, думаю, что ребенку будет интересно иметь собственную плитку на большой площади. Также всегда можно легко уговорить его на прогулку: «Пойдем проверим твою плиточку?». Надеемся, что она пролежит 5 лет, как и было обещано. Но хотелось бы, чтобы это осталось надолго. Кроме плитки в стоимость входит и сертификат, который мы пока не получили», – рассказал Никита Присмакин.