Чиновник-коррупционер из Монголии пытался штурмовать белорусско-польскую границу 2 26.09.2018, 16:10

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Нелегалов ожидает депортация.

Супружеская пара покушалась на незаконный переход белорусско-польской границы 24 сентября. Граждан Монголии задержали военнослужащие погранзаставы «Теребунь» в Брестском районе. Мужчина и женщина шли к границе в обход населенных пунктов и собирались пересечь границу вне пункта пропуска, пишет kp.by.

- Выяснилось, что мужчина состоял на государственной службе и при этом занимался противопраной деятельностью в Улан-Баторе. После того, как об этом стало известно правоохранительным органам, чиновник принял решение вместе с женой скрыться у родственников в Германии, - комментирует Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы.

Известно, что в Монголии чиновника подозревали в коррупционных преступлениях. На проблемы с законом он нарвался и в Беларуси. Нарушителей поместили в изолятор временного содержания за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.

-Нелегалов ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком до 5 лет, - добавляют пограничники.