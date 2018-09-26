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Их планам не сбыться

  • Виктор Шендерович
  • 26.09.2018, 16:15
  • 2,539
Виктор Шендерович

Это американцы и лишили бабушку маршрутки.

Уфа.

Транспортный Форум Урала одиноко пикетирует бабушка. Она хочет, чтобы в ее поселок приходила хоть какая-нибудь маршрутка. Она пишет: "хотим жить, как люди. Не ишаки".

А в паре километров от бабушки имеется редакция газеты "За суверенитет России".

Там главную проблему видят в том, что Конституцию России придумали американцы.

Газета НОДовская, депутата Госдумы Федорова...

Разглядывая уфимский политический пейзаж общим планом, приходишь к мысли, что это американцы и лишили бабушку маршрутки. Они же, подлецы, поди, и поставили ее в пикет, снабдив термосом с кофе, чтобы подорвать стабильность в Башкортостане.

Но их планам не сбыться!

Виктор Шендерович, "Фейсбук"


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