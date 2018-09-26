Ингушетия и Чечня на фоне протестов обменялись землями 26.09.2018, 16:36

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Фото: @thecaucasuspost

Протесты проходят в столице Ингушетии - Магасе.

Соглашению о обмене участками между республиками предшествовали протесты в Ингушетии. В день подписания документа в столицу региона Магас стянули силовиков и перекрыли въезд в город; МВД Ингушетии предостерегло жителей от митингов, сообщает РБК.

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство указывает со ссылкой на документ, что между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.

Чечне отходит горная и лесистая местность в Надтеречном районе Ингушетии. Взамен Ингушетия получает «равносильную» территорию на границе с Малгобекским районом.

Ранее в среду из-за подготовки к подписанию этого документа и протестов местных жителей в столице Ингушетии Магасе были перекрыты дороги. Председатель отделения партии «Яблоко» в Ингушетии Руслан Муцольгов рассказал РБК, что перекрытия были связаны с протестами жителей республики из-за планов подписать документ о передаче Чечне 17 тыс. гектаров земель Ингушетии. «По информации общественников и духовенства, речь идет о передаче под юрисдикцию Чечни 17 тыс. гектаров земель, входящих в заповедник Эрзи Сунженского района республики Ингушетия», — рассказал он.

По словам Муцольгова, протестующие начали собираться еще накануне, 25 сентября. «Сначала люди начали прибывать в город Сунжа, центр Сунженского района, чтобы поговорить с муниципальными депутатами. А после вчерашней беседы, на которой никто ничего не смог внятно ответить, люди приехали в Магас, намереваясь услышать информацию из уст главы республики, руководства Ингушетии», — рассказал глава отделения партии.

Он добавил, что ситуация в Магасе до сих пор не изменилась: «Улицы перекрыты, стоят бетонные блоки, въезд в город ограничен полицией для того, чтобы обеспечить беспрепятственное подписание этого соглашения».

О митинге в Сунженском районе также сообщал «Кавказский узел». По данным издания, жители района выражали недовольство отставкой главы Сунженского района Исса Хашагульгова.

Перекрытия действительно были сделаны при въезде в город Магас, заявил РБК мэр Магаса Беслан Цечоев, отметив, что в настоящее время «там все нормально, все хорошо». Цечоев пояснил, что люди действительно прибыли в город, он к ним выходил и разговаривал с ними. Он опроверг утверждения о том, что одна република передает другой нескольких населенных пунктов и сельских поселений: «Такого нет. Это не так, это не соответствует действительности».

Цечоев также отметил, что не может комментировать ситуацию с передачей земель заповедника, поскольку этот вопрос вне его компетенции.