Помпео: Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре
- 26.09.2018, 16:55
Для подготовки саммита государственный секретарь США поедет в Пхеньян.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут встретиться в октябре нынешнего года.
Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, сообщает "Европейская правда".
Помпео рассказал, что поедет в Пхеньян, чтобы обеспечить правильные условия для встречи лидеров.
"Это требует определенного времени, чтобы провести их встречу, и мы хотим убедиться, что созданы правильные условия для успешного саммита", – сказал госсекретарь.
Помпео заявил, что саммит может состоится в октябре, но, скорее всего, состоится "через некоторое время после этого".
Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попросил президента США Дональда Трампа о второй встрече.