Помпео: Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре 26.09.2018, 16:55

ФОТО: AFP / SAUL LOEB

Для подготовки саммита государственный секретарь США поедет в Пхеньян.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут встретиться в октябре нынешнего года.

Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, сообщает "Европейская правда".

Помпео рассказал, что поедет в Пхеньян, чтобы обеспечить правильные условия для встречи лидеров.

"Это требует определенного времени, чтобы провести их встречу, и мы хотим убедиться, что созданы правильные условия для успешного саммита", – сказал госсекретарь.

Помпео заявил, что саммит может состоится в октябре, но, скорее всего, состоится "через некоторое время после этого".

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попросил президента США Дональда Трампа о второй встрече.