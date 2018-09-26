Леонид Судаленко: Чем больше рабочий прогибается перед начальником, тем больше его будут нагибать 26.09.2018, 17:01

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Правовой инспектор рассказал, как избежать «командировок на картошку».

О подобной многолетней традиции, существующей с советских времен по сей день, рассказал в интервью Onliner.by работник одной из организаций города Горки.

Горецкий райисполком разослал по организациям распоряжение, в котором требует «обеспечить выделение людей» для оказания шефской помощи ОАО «Горецкое». В соответствии с документом каждый день с 10 по 29 сентября на уборку урожая должны выходить по 100 человек.

Работник обязан выполнять только ту работу, на которую он согласился и которая прописана в трудовом договоре, объясняет в экспресс-комментарии «Салідарнасці» правовой инспектор профсоюза радиоэлектронной промышленности Леонид Судаленко.

Эксперт подчеркивает, что это относится к работнику наемного труда, трудовое соглашение с любым нанимателем, вне зависимости от формы собственности — государственная, частная, акционерная, с иностранным капиталом.

— Более того, в Трудовом кодексе содержится норма, которая запрещает работодателю требовать от работника выполнение работы, не обусловленное трудовым договором, — отмечает Леонид Судаленко. — Например, вы работаете фрезеровщиком на «Гомсельмаше», и вам начальник говорит, что завтра в 8 утра от проходной на поле отправляется автобус: «Обувай кирзовые сапоги, покупай перчатки, оденься потеплее, поедем в колхоз убирать картошку». Вы можете согласиться, это ваше право. Но вы имеете право отказать нанимателю, сославшись на то, что не заключали с ним соглашение ездить на сельхозпредприятия и собирать урожай.

Часто рабочие дорожат благосклонностью своего шефа, он распределяет премии и различные материальные блага, говорит Судаленко.

— Я глубоко убежден: чем больше рабочий прогибается перед начальником, тем больше его будут нагибать. Нагнут скоро так, что он не разогнет спины и будет всю жизнь до пенсии работать в таком положении, прогибаясь перед начальником.

Некоторые говорят, что им нравится ездить в колхоз и работать на свежем воздухе. Но не дай Бог, с тобой произойдет несчастный случай, повредил палец или что-то упало на голову, у меня большие сомнения, что этот факт оформят как травму, полученную на производстве.

Леонид Судаленко вспоминает молодечненскую трагедию 2015 года, когда на уборке картошки погибла школьница.

— После той истории не только школьников, но и студентов и учащуюся молодежь оставили в покое и больше не отправляют на уборку урожая.

Юрист объясняет и другие права работника: если вас отправляют на расстояние свыше 30 км от города, можете требовать от нанимателя оформления командировки. Кроме того, он должен обеспечить работника спецодеждой. Выезд на поле в выходные дни оплачивается как работа с двойной оплатой.

— Нужно требовать от нанимателя, чтобы поездка на уборку урожая оформлялась как командировка. Если произойдет несчастный случай, он будет зарегистрирован как производственная травма.

Эксперт напоминает, как после гибели школьницы в Молодечненском районе, юристы пытались через суд признать факт трудовых отношений.

— Минобразования заняло позицию: школьница не работала, это был воспитательный процесс трудом.

Леонид Судаленко предлагает бесплатную юридическую помощь работникам:

— Если вас лишили премии или уволили за отказ поехать на сельхозработы, обращайтесь. Я готов взяться за этот кейс, чтобы показать абсурдность ситуации.

Правовой инспектор уверен: самым важным являются человек и его здоровье. Он приводит пример, как в декабре прошлого года перед приездом Лукашенко в Буда-Кошелевский район спасатель сорвался с крыши коровника и разбился насмерть.

— Он чистил крышу коровника. Боялись, что Лукашенко с вертолета увидит грязную крышу. Наниматель заявил, что все произошло по вине работника. О том, что наниматель потребовал выполнить работу, не обусловленную трудовым договором, все умолчали, в том числе и Следственный комитет, который отказал в возбуждении уголовного дела.

Помните, что жизнь и здоровье — это главное. Если на колхозном поле что-то произойдет, все потом умоют руки.