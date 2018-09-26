Единая партия, или Очередной самообман 26.09.2018, 17:08

Виталий Портников

Если российский режим рухнет, этой стране тоже придётся пройти через тотальное очищение.

В РФ существует одна и та же партия, для прочности разделённая на несколько групп, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

После провала кандидатов российской "партии власти" во втором туре региональных губернаторских выборов многие наблюдатели начинают говорить чуть ли не о кризисе российского режима, окончании "социального договора" Путина и его подранных, конфликте вокруг пенсионной реформы. Однако такое восприятие итогов выборов - очередной самообман.

Путин начинал свою карьеру чекиста в ГДР и выстроил политическую систему России по образцу и подобию восточной Германии. В ГДР также было несколько политических партий. Более того, в "парламенте" ГДР, Народной палате, "партия власти" СЕПГ даже не имела большинства голосов. Что не мешало СЕПГ руководить страной на протяжении нескольких десятилетий.

В России та же самая политическая система. "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР - это одна и та же партия, для прочности разделённая на несколько групп. Главное, что объединяет эти группы - их связь с российской мафией и спецслужбами. Формирование этой системы началось даже не при Путине, а при его предшественнике Борисе Ельцине. В 1993 году, после расстрела российскими войсками здания парламента, на внеочередных выборах победила ЛДПР Жириновского. Демократы тогда восклицали "Россия! Ты одурела!". А на деле Жириновский оказался лояльным партнёром Ельцина.

Для того, чтобы КПРФ или коммунисты проявили самостоятельность, необходим масштабный политический кризис в России - исчезновение "Единой России", Путина, Медведева, расформирование ФСБ и ГРУ и обнародование их архивов. Так было в ГДР после краха социализма.

Партии-союзники СЕПГ тогда отстранили коммунистов от власти и сформировали своё правительство. Но все равно не удержались в политике - потому, что архивы спецслужб не были уничтожены и оказалось, что все руководители этих партий - сотрудники или агенты спецслужб. А потом оказалось, что агенты спецслужб были и среди их преемников из лагеря диссидентов - тех, кого готовили "на всякий случай", если система рухнет. Так что политику покинули и последний генеральный секретарь ЦК СЕПГ Эгон Кренц, и первый некоммунистический председатель Госсовета ГДР из рядов партии-сателлита Манфред Герлах, и первый некоммунистический премьер ГДР, бывший оппонент системы Лотар де Мезьер.

Если российский режим рухнет, этой стране тоже придётся пройти через тотальное очищение и изоляцию "стукачей" от политической жизни в стране. В современной России этих стукачей не меньше, чем ГДР, их присутствием буквально пропитаны и власть, и системная оппозиция, и несистемная оппозиция, и пропаганда, и демократическая журналистика, и бизнес. Россия и Лубянка - это синонимы.

И если Лубянка сохранит власть над соседней страной, не имеет никакого значения, кого она объявит завтра своим "смотрящим" - Путина, Медведева, Жириновского или Навального.