Петра Верзилова выписали из больницы в Германии 26.09.2018, 17:21

Петр Верзилов

Ранее полиция Берлина взяла его под охрану из-за возможной слежки.

Издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова выписали из больницы, сообщила в среду, 26 октября, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. "Петя в порядке и его выписывают, правда, зрачки до сих пор блюдцами", - написала Толоконникова в своем Twitter, сообщает "Немецкая волна".

дней 6 назад. а теперь Петя в порядке и его выписывают! правда, зрачки до сих пор блюдцами. pic.twitter.com/zXchHHy2XG — nadya (@tolokno) 26 сентября 2018 г.

Петр Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября, затем его перевели в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии, а 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин.

Врачи клиники Charite, где Верзилов проходит курс лечения, подтвердили версию об интоксикации, но немецкие медики пока затрудняются назвать субстанцию, которая вызвала отравление.

Берлинская полиция взяла Верзилова под охрану из-за возможной слежки.