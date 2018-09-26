Ограбили на рубль – вернули на семь копеек 2 Борис Вишневский

26.09.2018, 17:45

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Борис Вишневский

Грабители известны поименно.

Госдума в едином порыве приняла поправки Путина к инициативе Путина о повышении пенсионного возраста.

Госканалы сейчас захлебнутся в прославлении доброты президента.

На самом деле, цена этой «доброте» — грош.

На три года сокращается время ожидания выхода на пенсию для женщин. Но это сокращение – с первоначальных восьми лет.

В результате и мужчины, и женщины будут уходить на пенсию на пять лет позже, чем сейчас.

И потеряют почти по миллиону рублей – исходя из средней пенсии в 14-15 тысяч рублей в месяц.

Что взамен? А взамен – семь копеек. Обещано увеличение пенсии на 1000 рублей в месяц. Примерно 7 процентов от нынешней пенсии.

Остальная «экономия» — на войну в Сирии и Украине.

На содержание легиона опричников, разгоняющих митинги тех, кто, в отличие от них будет выходить на пенсию в 65 лет.

На поддержку «друзей президента», попавших под санкции.

И все это – на фоне 75% граждан, выступающих против повышения пенсионного возраста, и лишь 11% поддерживающих.

И на фоне трех с половиной триллионов рублей «дополнительных» нефтегазовых доходов только в 2019 году: больше, чем вся «экономия» от повышения пенсионного возраста.

Это – открытый и бесстыдный грабеж.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»