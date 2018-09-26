В могилевском университете «зазывают» на конференцию в «ДНР»
- 26.09.2018, 17:55
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Деканат «открещивается» от причастности к подобным мероприятиям.
На информационном стенде Факультета иностранных языков Могилёвского государственного университета появилось объявление с предложением поучаствовать в конференции "Донецкой Республиканской Малой Академии Наук учащейся молодёжи". Мероприятие пройдёт 10 ноября в Донецке.
На него приглашают студентов из так называемых "ДНР", "ЛНР", "ПМР", а также студентов из России и стран "ближнего зарубежья", сообщает "Еврорадио".
"Это в принципе не наше мероприятие, — отвечают в деканате. — Можно всё что угодно сфотографировать и написать. По фото не видно, наш это стенд или нет. Никакого отношения к этому мероприятию или к "ДНР" мы не имеем. Мы видели эту фотографию, но наши студенты в таких мероприятий не участвуют".
В университете добавляют, что доступ к рекламным стендам свободный, и не исключают, что объявление — просто студенческая шутка.