Видеофакт: Могерини настойчиво отказалась брать чай от российского дипломата 6 26.09.2018, 17:59

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Пользователи соцсети сразу связали этот жест с подпорченной репутацией РФ после отравлений.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини отказалась от чашки чая, предложенной постпредом РФ при ООН Василием Небензей. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook блоггер Сергей Наумович, сообщает unian.net.

После того, как Могерини села за стол переговоров, Небензя протянул ей чашку, на что дипломат отреагировала категорическим отказом, о чем говорят ее жесты, зафиксированные на видео.

Могерини не только просигнализировала ладошкой о нежелании принимать чашку, а еще и отодвинула ее подальше, параллельно помахивая головой. Пользователи соцсети сразу связали этот жест с подпорченной репутацией России после серии отравлений и их попыток со стороны России.

«Принц Новичок высокогорный», «Вам чай с полонием или новичком, Федерика?», «Очень не смешно. Недавно видел, как Варфоломею хотели что-то подсунуть, когда Гундяев ухватил не свой стакан. Ну и Литвиненко не забыт. Что-то в Кремле увлеклись», – пишут пользователи в комментариях к посту.