«Почти минусовая температура, а они отключили горячую воду на 10 дней» 2 26.09.2018, 18:05

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Десять многоэтажек в Солигорске остались без горячей воды.

«Почти минусовая температура, а они отключили горячую воду на десять дней. Утром в ванной холодно, а у многих ведь маленькие дети! И как тут быть?» — задаются вопросом жители домов на проспекте Мира в Солигорске.

С 19 сентября и по сей день в десяти многоэтажных домах на пр. Мира отсутствует горячая вода. Причина — замена труб, пишет сайт mlyn.by.

— Мы понимаем, что это нужные работы, но в июне было плановое отключение горячей воды, как и везде — на 14 дней. Потом еще на 2-3 дня отключали периодически, но никакие работы не проводили, — возмущается солигорчанка Анастасия. — В конце августа — начале сентября начались во дворе настоящие раскопки. Перекрыли дорогу к двум домам, людям пришлось выезжать со двора через бордюры. Воду сразу отключили на пару дней и даже не уведомили жителей. А 19 сентября появилось объявление, что горячей воды у нас не будет вплоть до 20:00 25 сентября. Но ничего не изменилось, а сегодня иду и вижу новое объявление: воды не будет до 28-го числа.

Вот и выходит, что почти 10 дней нет горячей воды. И все бы ничего, но температура за окном по-настоящему осенняя и в квартирах сегодня достаточно прохладно.

Как отметил директор СГУПП «ЖКХ «Комплекс» Александр Чемоданов, когда печаталось объявление, была допущена ошибка в дате завершения работ. Директор ЖЭС-4 уже наказан.

— Вечером в пятницу горячая вода поступит в квартиры. Мы обязательно извинимся перед местными жителями за допущенную ошибку, — говорит Александр Яковлевич. — Замене подлежит более 2,2 км труб. Это плановая замена, и произвести ее за две летние недели, когда было отключение горячего водоснабжения, невозможно ни теоретически, ни практически. Сегодня мы меняем трубы на более современные, у которых меньший процент теплопотери. Население будет меньше платить за горячую воду и отопление.