Девятилетняя жительница Светлогорска получила корону на конкурсе красоты в Испании

Александрина Оскерко

За право стать лучшей моделью Европы соревновались более 560 участников из 14 стран мира.

Юная модель Александрина Оскерко привезла корону и диплом с престижного международного конкурса красоты The best models of Europe, который проходил в начале сентября в Ллорет-де-Мар (Испания), сообщают «Светлагорскія навіны».

— Следует отметить, что за право стать лучшей моделью Европы в разных возрастных категориях соревновались более 560 участников из 14 стран мира, — рассказывает мама Александрины — Виктория Оскерко.

На конкурсе первые 5 мест являются призовыми. В финале в номинации International — самой престижной номинации конкурса — призовые места достались красавицам из белорусской делегации, среди которых — и самая юная из них, девятилетняя Александрина Оскерко, учащаяся светлогорской гимназии. Почетным 3 местом и дипломом в категории Teens она пополнила копилку своих достижений.

По словам мамы, идея заняться моделингом появилась года два назад, когда она случайно в интернете наткнулась на объявление о кастинге в модельном агентстве в Жлобине. На протяжении нескольких лет девочка активно занималась в агентстве, участвовала в показах разного уровня. И вот он — желанный и немного неожиданный для Александрины успех на престижном конкурсе The Best Model of Europe!

— Честно говоря, не верили, что сможем попробовать свои силы непосредственно на конкурсе красоты, — говорит Виктория.

По ее словам, чтобы принять участие в The Best Model of Europe, они сперва отправили свои фотографии для участия в отборе, а затем прошли закрытый кастинг в Минске. По результатам отбора в финал конкурса в Испании вышли всего 11 человек, Александрина — в их числе.