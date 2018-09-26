Многодетная мать: Не за что одевать детей - на работу не берут никуда 2 26.09.2018, 18:42

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Фото: семейный архив

Татьяна Прокопенко из-под Петрикова с тремя детьми живет на пенсию в $80.

В редакцию kp.by позвонила Татьяна Прокопенко из деревни Мышанка Петриковского района. Она не плакала в трубку, не говорила взволнованно. Пережитое отчаяние привело в тому, что Татьяна уже почти потеряла надежду. - Просто решила позвонить на всякий случай, ведь за спрос не бьют в нос. А вдруг чем-то поможете, - объяснила женщина.

Ей 42 года, Татьяна воспитала троих детей. На работе много лет была ударницей, получала хорошую зарплату с премиями. И вдруг в один момент оказалась за порогом нищеты.

Матери не за что одевать детей - на работу не берут никуда

Фото: семейный архив

- Я работала оператором свинокомплекса, смотрела поросят на откорме, чтобы у них был хороший вес. В прошлом сентябре мне сделали УЗИ и сказали, что у меня рак матки. В ноябре сделали операцию. Следующих полгода проходила облучение и химиотерапию. Когда в марте лечение окончилось, врачи в Петрикове посоветовали подать на группу. Мол, к зарплате будет лишняя копейка. Но не объяснили, что после этого могут быть ограничения и я лишусь работы. Я не такая, что все должна знать, никогда не занималась медицинскими вопросами, - рассказывает Татьяна.

Благодаря хорошей работе получка у нее была на уровне.

- Но муж в прошлом году вообще не работал, поэтому всю семью тянула на себе. Сейчас муж тоже перебивается заработками в России и лишь иногда присылает немного денег, - продолжает Татьяна. - Когда отлежала в больнице, вышла на работу. Сначала меня поставили ветфельдшером, перевели на легкий труд. С советами врачей согласилась, подумала, что будем и дальше жить на мою зарплату, а пенсию буду переводить старшей дочери, которая учится в университете в Барановичах.

Примерная труженица готова работать и дальше, но везде отказывают

Фото: семейный архив

Но вот из МРЭК на работу приходит письмо в котором говорится, что Татьяне с ее третьей группой инвалидности нельзя работать во вредных условиях.

- 15 апреля я получила группу, а 15 мая меня уволили по состоянию здоровья. С тех пор не работаю. Живу на пенсию в 160 рублей. После зарплаты это огромный шок. А детей надо кормить, оплачивать учебники, покупать одежду, платить за квартиру и за кредиты. Когда я хорошо получала, брала кредит на ремонт в доме и на покупку золотой цепочки старшей дочери ко дню рождения. На МРЭКе мне тоже не говорили про эти ограничения. Просто по-человечески предупредили бы. Дура я, что никогда в эти дела не вникала. Если бы мне сказали про это, я встала бы и ушла, и не нужна мне никакая группа, - сокрушается женщина.

Перед началом учебного года стал вопрос про оплату учебников детям:

- Просила разрешить не платить - отказали. Заплатила половину, вторую надо отдать с ближайшей пенсии. Так и живу, вся в долгах. Сестра и друг дали по сто рублей, старшая дочка в августе работала в детском лагере и свою получку отдала мне, помогла младших одеть. Картошки накопала, помидоры, огурцы, яблоки - так и живем. Про одежду детям, конечно, и речи не идет. Извините за подробности, но мне даже нижнее белье не за что купить.

Татьяна искала все это время, добивалась любой работы - бесполезно. Пыталась устроиться на проходную в хозяйство - оказалось, что там тоже вредные условия труда из-за того, что происходит дезинфекция против свиной чумы.

Женщина уже готова на все:

- Добивалась, чтобы группу переделали - отказали. Поняла, что надо искать другую работу. Был вариант устроиться в детский садик, пошла к председателю нашего сельсовета, объяснила свою ситуацию. К сожалению, никак она не помогла. Поехала в райисполком, написала заявление, чтобы меня хоть куда-то устроили на работу. Там пожали плечами и сказали, что пока не могут ничем помочь. Еще у нас в Мышанке есть Дом культуры, где я могла бы устроиться уборщицей, но на этих местах работают пенсионеры, которым тоже жить надо - не буду же я их выгонять! Работала бы на ставке, получала бы 270 рублей - хоть что-то.

Ездила Татьяна и в Петриков, и в соседние Калинковичи - устраиваться на сырзавод. Тоже отказали:

- Даже в Минск ездила, там есть какая-то фирма, которая помогает искать работу, - мне быть хоть неофициальную, хоть вахтами. Отдала там 80 рублей за услугу и до сих пор жду - ни ответа, ни привета. Я вылечилась, я надеюсь, что еще проживу сколько мне отмеряно. Чувствуя себя абсолютно здоровой, последние анализы показали, что мне можно хоть в космос лететь...

Конечно, Татьяне хотелось бы вернуться назад на свое предприятие, получать хорошую зарплату:

- И на уборщицу я согласна. Но вообще я не понимаю, зачем эти группы дают, если потом никуда на работу не устроиться?..

«На свинокомплексе действительно вся работа вредная»

Председатель Мышанского сельсовета Ирина Бояшенко подтвердила, что подходящей работы для Татьяны в деревне нет:

- Наш агрогородок маленький, куда можно устроиться - так это на свинокопмлекс, где Татьяна Васильевна не может пройти медкомиссию. Там действительно вся работа со вредными условиями труда. Пытались ее оформить на работу по уходу за инвалидом первой группы - оказалось, тоже нельзя, потому что она сама получает пособие по инвалидности. В садике и Доме культуры вакансий пока нет.

МАТПОМОЩЬ, ПО ЗАКОНУ, НЕ ПОЛОЖЕНА

Заведующая сектором по работе с обращениями граждан Петриковского райисполкома Виктория Жилина говорит, что обращение Татьяны остается на контроле:

- На нашей бирже есть вакансии только на сельскохозяйственных предприятиях, но там везде условия вредные: работа с удобрениями, химикатами. Других вариантов нет. Но зампред исполкома обещал, что мы вместе сядем, посмотрим, подумаем, что можно сделать. Никто женщину не бросает одну, мы ее не оставим в беде. В детском саду есть технический персонал, который уже давно на пенсии. Но опять же, мы не имеем права взять и уволить пенсионерку - только после окончания ее контракта. В райисполкоме объяснили, что адресную материальную помощь - чтобы купить учебники, одеть детей - Татьяне дать тоже не могут. По закону, в расчет должен браться доход человека за прошлый год, а тогда у женщины была хорошая зарплата. То есть со своим нынешним доходом Татьяна может претендовать на адресную помощь только в следующем году.