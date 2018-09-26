Пять ляпов социальной рекламы, расположенной на одном гомельском перекрестке 1 26.09.2018, 20:12

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Улицы Гомеля, как и любого другого белорусского города, пестрят социальной рекламой.

Ее массовое размещение объясняется тем, что, согласно действующему законодательству, размещение средства наружной рекламы без собственно рекламы не допускается, пишет «Деловой Гомель».

В случае отсутствия у рекламодателя возможности разместить наружную рекламу, на билборде должна замещаться иная информация (информация о социально-культурных или праздничных мероприятиях, социальная реклама). Немаловажно, что при размещении социальной рекламы, владельцы билбордов избавляются от необходимости уплаты сбора за размещение наружной рекламы в местный бюджет.

Качество социальной рекламы все еще оставляет желать лучшего. В доказательство журналисты представили пять рекламный билбордов расположенных на одном из перекрестков Новобелицкого района Гомеля.

Наглядный пример социального билборда: набор слов, по замыслу разработчиков объединенных неким смыслом.

Сначала фраза: «Простой расчет. Сложение». Далее по тексту никакого сложения нет. Зато следует фраза: «Экономь незаметно». В чем смысл незаметной экономии также не объяснено. Только сообщается, что техника А-класса обеспечивает потребление энергии на 51% меньше. Суть расчетов путем «сложения» гомельчане должны понять самостоятельно. Никаких подсказок не дано.

Еще один плакат с таинственными математическими вычислениями. Согласно формуле пешеходный переход равен частному от деления ребенка на водителя. При этом и ребенок и водитель также имеют свои формулы расчета.

И что интересно, финансирует эти сложные вычисления на гомельских билбордах правительство Российской Федерации.

Не отличается смысловой перегруженностью и реклама Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заказчик рекламы, вероятно, хотел подчеркнуть важность чистой воды для будущих поколений. Но почему только один глоток? Больше чистой воды мы оставлять не собираемся? А то, что осталось завернем в подарочную упаковку? Кажется, что наши потомки будут отнюдь не рады такому «подарку».

На первый взгляд облик весело улыбающегося хирурга производит благоприятное впечатление. Однако фраза «сэрцам адданыя роднай зямлi» заставляет задуматься.

Современный белорус наверняка узнает строку из официального белорусского гимна. Но представьте, какую смысловую цепочку могут выстроить люди, не знакомые с текстом: «Хирург — отданное сердце — земля». Уж не трансплантолог ли так весело улыбается на рекламном плакате?

Цикл плакатов «Я люблю Беларусь» широк и узнаваем. Но есть в нем один экземпляр, который вызывает неоднозначные ассоциации.

Авторы наверняка пытались изобразить в виде колец облака, но в реальности такие кольца скорее вызывают ассоциации с табачным дымом. В результате вместо «Я люблю Беларусь» получилось «Я курю Беларусь»

То, что все эти рекламные плакаты расположены на одном перекрестке косвенно свидетельствует о том, заказчики социальной рекламы не больно-то интересуются ее содержанием. При том, что креатив в отношении коммерческой рекламы зачастую жестко пресекается.