Западные фонды готовятся к новой распродаже российских акций 26.09.2018, 20:35

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Изменение индексов MSCI спровоцирует дополнительный отток с фондового рынка РФ.

Российскому фондовому рынку предстоит пережить дополнительный отток иностранного капитала из-за изменения политики индексного провайдера MSCI, на портфели которого ориентируются десятки глобальных фондов, пишет finanz.ru.

В ночь на 14 ноября компания объявит о пересмотре индекса MSCI Russia, а 2019 году проведет радикальную реформу всех индексных продуктов, резко увеличив долю Китая.

Ближайшие изменения затронут две российские компании - "РусГидро" и Транснефть". Они могут быть исключены из индекса MSCI Russia, поскольку их долларовая капитализация упала ниже порогового значения, отмечают в обзоре аналитики Промсвязьбанка.

Это "может негативно отразиться на котировках акций этих эмитентов, т.к. позиции в них закроют фонды, выстраивающие структуру своих портфелей, ориентируясь на этот индикатор", предупреждает ПСБ.

Измнения 2019 года затронут сводный индекс MSCI Emerging Markets, в котором, по идее провайдера, может быть резко - с 5% до 20% - увеличена доля китайских акций типа A (бумаги, котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах). В этом случае вес России в индексе MSCI EM снизится примерно на 6%, говорит стратег БКС Вячеслав Смольянинов. Пассивные фонды, формирующие портфели строго по индексу, будут вынуждены вывести с российского рынка около 500 млн долларов.

Изменения планируются в два этапа - в мае и августе 2019 года. Окончательное решение должно быть принято в феврале.

Инвесторов потеряет не только Россия, указывает главный стратег "ВТБ Капитала" по акциям РФ Илья Питерский: де-факто ребалансировка индексов привет к перетоку капитала на 11 млрд долларов в Китай с других развивающихся рынков.

Отток иностранного капитала с фондового рынка РФ продолжается практически без остановок полгода: по данным EPFR, фонды выводят деньги 23 из 24 последних недель.

На прошлой неделе продажи ускорились вдвое - до 215 млн долларов, от акций избавлялись все категории фондов, отмечают аналитики Сбербанк CIB

45,4 млн долларов вывели фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки глобально, 36,6 млн - фонды, ориентиранные на EM за исключением Азии, 77,6 млн долларов - пассивные фонды, покупающие только РФ, и 36,8 млн - фонды, активно управляющие портфелями.