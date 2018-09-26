Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы 3 26.09.2018, 20:50

Заявление на этот счет президент США сделал в ходе выступления в Совбезе ООН.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в стремлении вмешаться в ход промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 6 ноября. Заявление президента Америки на этот счет прозвучало в среду, в ходе заседания Совбеза ООН, проходящего под председательством Трампа, сообщает «Голос Америки».

«Китай пытался и пытается вмешаться в приближающиеся выборы 2018 года, (в выборы), приближающиеся в ноябре. Против моей администрации», – сказал президент.

Трамп не привел подтверждений своего заявления. Китайские официальные лица пока не ответили на запрос о комментариях по поводу высказываний президента США.

Напомним, что вопрос о переизбрании Трампа на новый срок будет решаться в 2020 году, однако ноябрьское голосование определит, будет ли Республиканская партия по-прежнему контролировать Палату представителей и Сенат.

Некоторые опросы общественного мнения указывают на возможность значительного успеха, которого могут добиться на ноябрьских выборах демократы.

В ходе десятиминутного выступления в Совбезе Трамп ни разу не упомянул об утверждениях относительно российского вмешательства в выборы-2016, в результате которых он пришел к власти.