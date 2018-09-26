Видеофакт: Как выглядит место взрыва на «Могилевдреве» 1 26.09.2018, 21:17

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Следственный комитет опубликовал фото и видео последствий ЧП.

В результате инцидента, произошедшего на предприятии «Могилевдрев» вечером 25 сентября, пострадали шесть человек, пишет «Салідарнасць».

В Могилевскую городскую больницу № 1 поступили трое — мужчина и две женщины. Их поместили в реанимацию. Еще трое находятся в больнице скорой помощи.

26 сентября, на «Могилевдрев» приехал председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Он возглавил специальную комиссию, которая расследует обстоятельства произошедшего.

фото: sk.gov.by

фото: sk.gov.by