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Правозащитница: Олег Сенцов отказывается сдаваться

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  • 26.09.2018, 21:23
Олег Сенцов
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Олег Сенцов 136-й день держит протестную голодовку.

Российская правозащитница Зоя Светова заявила, что получила письмо от украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, который держит голодовку в знак протеста 136-й день, пишет «Новое время».

По ее словам, в письме от 25 сентября Сенцов написал, что не собирается сдаваться, и выразил надежду на хороший исход. При этом он затруднился ответить, насколько хватит его сил.

"Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон, продолжают поддерживать меня, а главное и всех остальных украинских политзеков. Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое", - процитировала правозащитница письмо Сенцова.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы «подготовке терактов на полуострове» во время оккупации Россией и «хранении оружия и взрывчатки».

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.


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