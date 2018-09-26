Жена героя АТО подала на Россию в суд 26.09.2018, 21:42

Супруга военного хочет взыскать с РФ 60 тысяч евро.

Жена погибшего в зоне проведения АТО военного подала иск против России о взыскании морального ущерба в размере €60 тыс. Как пишет «Униан», об этом сообщается на сайте Судебной власти.

Отмечается, что в июле 2014 года во время выполнения задания по эвакуации травмированных коллег возле г. Шахтерск, БТР-80, которым управлял боец, подорвался на фугасе вооруженных формирований России.

Тогда погиб муж истицы и еще один военный, восемь были ранены. Женщина указывает, что известным является факт военной агрессии Российской Федерации против Украины, в результате чего погиб ее муж, поэтому именно Российская Федерация должна нести ответственность за действия, в результате которых гибнут украинцы, и именно из этой страны следует взыскать моральный вред в ее пользу, причиненный гибелью мужа и отца.

Сейчас суд открыл производство по делу и назначил дело к судебному разбирательству. Согласно данным Реестра судебных решений, речь идет о Павле Станиславовиче Дияке. Он подорвался и погиб 12 июля 2014 года, эвакуировав других бойцов. В июле 2014 года Дияка посмертно наградили орденом "За мужество" III степени. Его жена подала иск в своих интересах и интересах малолетней дочери. Его будет рассматривать суд в Харькове.