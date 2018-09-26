«Это непередаваемая радость» 26.09.2018, 22:40

Фото: AFP

Как жители Барановичей на встречу с Папой Римским ездили.

Папа Римский Франциск 23-25 октября посетил страны Балтии, что позволило многим белорусам съездить на встречу с понтификом. Жители Барановичей, которым удалось увидеть Папу, поделились с Intex-press своими впечатлениями.

«Папу я видел в третий раз, но каждый раз это новые ощущения»

Владимир Бутрим

Фото из архива Владимира Бутрима

– Мы ездили на встречу с Папой Римским от Пинской духовной семинарии, где я учусь. Ехали сначала в Вильнюс, потом в Каунас. Примерно за месяц до поездки регистрировались, приобретали билеты в сектора (они были бесплатными). Я ожидал, что людей будет много, но не думал, что настолько. В Вильнюсе собралось порядка 60 тысяч человек, в Каунасе — около ста тысяч.

Организация была на высшем уровне. Вся площадь была поделена на сектора. Примерно за два часа до приезда Папы сектора закрывали и людям уже не разрешалось выходить, чтобы не было хаотичного движения и скопления людей, а дорога для проезда была свободна. Я считаю, это правильно.

Погода была плохая, шел дождь, но меня это совсем не волновало. Автомобиль с Папой Римским проехал примерно в двух метрах от меня. Папу я видел в третий раз, но каждый раз это новые ощущения, новые эмоции, которые сложно передать словами. Это непередаваемая радость и мурашки на коже. И ощущение духовности, которая исходит от него и наполняет тебя. Но самое главное для семинаристов — это слово Папы, ведь через него с нами говорит Бог. К сожалению, речь Папы переводили только на литовский язык, и была проблема с пониманием. Но с нами был человек, который переводил некоторые моменты. Папа говорил о милосердии. И его слова о том, что люди должны быть добры друг к другу, небезразличны к чужой беде никого из нас, думаю, не оставили равнодушными.

«Ён пайшоў да людзей, абдымаў іх, ціснуў ім рукі. Гэта не можа не ўражваць»

Антаніна Гулько:

– Я была на сустрэчы з Папам у Вільні. Паехаць вырашыла даўно: гэта была ініцыятыва маёй малітоўнай супольнасці, а дадатковым стымулам стала прысутнасць там нашага айца Андрэя Квяцінскага, які служыць ў беларускай парафіі у Вільні. Прыехалі мы ў пятніцу, мелі выдатны досвед гасціннасці мясцовых жыхароў-парафіян айца Андрэя, якія прынялі нас як пілігрымаў. Ехала туды вельмі ўзнёслая думкамі, чакала адпачынку і натхнення для душы. Але найбольш, вядома, чакала пачуць слова ад Папы. Я памятаю свой досвед сустрэчы з Янам Паўлам II, калі ен казаў моладзі: «Ня бойцеся, плывіце на глыбіню». Гэта словы Хрыста, але нам неабходна чуць іх з вуснаў нашых пастыраў, бо гэта ўзбуджае нашу веру, нагадвае нам пра еднасць у Хрысце. На жаль, перакладу не было, і Папу мы толькі што чулі, але засталіся ў неразуменні. Гэта была найбольшая хіба ў арганізацыі. Мы спрабавалі ў мясцовых спытаць, пра што ідзе гутарка, яны па-ангельску спрабавалі патлумачць, але атрымліваліся нейкія агульные словы, якія зусім не краналі. Таму больш спроб не прадпрымалі.

Антонина Гулько (в первом ряду вторая слева) во время поездки на встречу с Папой Римским

Фото из архива героини

Нягледзячы на складанасці перакладу, не магу сказаць, што уражанне ад сустрэчы было сапсавана. Надта ж усё было чароўна, я была цалкам шчаслівая.

Найбольш важным для мяне аказалася наша магчымасць сведчання таго, што касцёл сёння — самае важнае і глыбокае, што мы маем. Нягледзячы на тое, што зараз ён не вельмі модны. Гэта наш падмурак. Увесь кайф маладосці можна адчуць толькі з глыбіней Хрыста.

Папу Францішка я бачыла ўпершыню. Спачатку ён падаўся мне вельмі стомленым, але назаўтра ў Каўнасе выглядаў нашмат лепш. Адзінае, чаго не адняць – яго шчырая ўсмешка. І тое, што якім бы шчыльным ні быў яго графік, самае важнае для яго — людзі, ён ідзе да іх. Каля Маці Божай Вастрабрамскай ён пайшоў да людзей, якія яго сустракалі, абдымаў іх, ціснуў ім рукі. Гэта не можа не ўражваць.

«Самае небяспечнае – пераблытаць жыццё з лабірынтам, з вяртаннем у кола вакол саміх сябе, замест таго, каб шукаць дарогу, якая выведзе нас. Не будзьце моладдзю ў лабірынце, з якога цяжка выйсці, але моладдзю ў дарозе», – гэта тое, што мяне кранула больш за ўсё ў яго прамове, калі я ўжо дома чытала яе.

Таксама не можа пакінуць абыякавым яго заклік да «рэвалюцыі пяшчоты». Падкупляе, што ён не баіцца ўжываць такія словы. І апошняе, што вельмі мяне абнадзейвае: ён кажа, што Езус не стамляецца нас адбудоўваць, нягледзячы на тое, што мы намагаемся сябе знішчыць. Хіба гэта не бомба?

«Мы совершенно не чувствовали усталости, хотя провели на ногах шесть часов»

Ядвига Лепская:

– Я являюсь координатором международного движения «Маці ў малітве» в Барановичах. И от этого движения была организована поездка. Ехали мы сразу в Латвию, потому что по дороге заезжали в другие храмы, собирая по дороге других желающих, и этот маршрут пролегал ближе именно к границе с Латвией. В автобусе были не только католики, но и православные. В основном, белорусы, но было несколько человек и из России.

Ядвига Лепская в Аглоне после встречи с Папой Римским на фоне местной базилики

Фото из архива Ядвиги Лепской

Как только я узнала, что Папа приезжает в страны Балтии, уже была душой на встрече с ним. Я не просто ехала увидеть его. Я хотела получить его благословение, ведь такое благословение очень важно для любого верующего человека.

Нам прислали приглашение, сделали визы бесплатно. Вообще, вся поездка обошлась нам очень дешево. Даже когда вечером мы остановились переночевать в Браславе, нас абсолютно бескорыстно приютила местная женщина, предоставив нам ночлег и ужин. Поездка проходила очень легко. Выехав в 6.30 утра из Браслава, в 10 мы уже были в Латвии, в городе Аглона. Это маленький город почти на границе с Беларусью. Все уже было готово и сделано, как говорится, для людей: в каждом секторе стояла вода, были оборудованы туалеты и дежурили медики. Киосков с иконами и другими памятными сувенирами было очень мало. Оно и понятно: люди не за покупками туда ехали.

Перед тем, как должен был приехать Папа, из базилики выносили чудотворную икону Божьей Матери Аглонской. Икона очень старая, оригинал, и местные женщины нам говорили, что за всю историю ее выносили всего шесть раз. Когда ее выносили, тучи разошлись и выглянуло солнце, хотя до этого все время шел дождь. Это было настоящее чудо! Хотелось и плакать, и радоваться одновременно. Такое же солнце выглянуло, когда прилетел Папа Франциск.

Он прилетел из Риги и выглядел уставшим. Мы же совершенно не чувствовали усталости, хотя провели на ногах шесть часов! Служба шла на итальянском и дублировалась на латышском. Местные нам переводили частично, а уже в автобусе нам принесли распечатку его проповеди. Он обратился к Матери Божьей и ко всем матерям, призывал к молитве, покорности и милосердию. А после мессы всех благословил.

Когда все уже разошлись по автобусам, мы небольшой группой подошли сфотографироваться к памятнику Миндовгу. И тут увидели, как прямо над нами, близко-близко, взлетает вертолет. А из него нам улыбается Папа Франциск. Мы помахали ему, и он помахал в ответ. Получилось, что нас он дважды благословил. Когда рассказывали потом остальным в автобусе, девчата говорили: а можно до вас дотронуться?

Вообще, Матерь Божья нас сопровождала весь этот день. Наша группа, к примеру, единственная, кому удалось попасть в базилику, хотя она в тот день была закрыта для посещений. Все было незабываемо. Франциск призывал, что все должны быть братьями. И мы там это чувствовали. Нас ничто не разъединяло. Нас сплачивало Божье слово.