ФРС США повысила базовую ставку в третий раз за год 26.09.2018, 22:45

На американском рынке труда изменилась ситуация, произошел рост экономики страны.

Федеральная резервная система (ФРС) США решила повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта с 2% до 2,25%. Как пишет «Новая газета», об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС.

Регулятор объяснил это тем, что на рынке труда изменилась ситуация, произошел рост экономики США и инфляции. При этом в комитете по открытым рынкам отметили низкий уровень безработицы.

Отметим, что это третье повышение ставки с начала 2018 года. До этого регулятор поднял ее в июле с 1,75% до 2%. До начала года у США есть возможность поднять ставку еще один раз. Аналитики также прогнозируют три повышения в 2019 году.

Напомним, в середине сентября Центральный банк России поднял ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых, что произошло впервые с 2014 года.

По прогнозам ЦБ, в 2019 году годовая инфляция составит от 5 до 5,5%, однако потом в 2020 году вернется к 4%. В ЦБ объяснили, что инфляция достигнет максимума в первом полугодии, а во втором полугодии начнет падать и в первой половине она опустится до прогнозируемых 4%, потому что «эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны». При этом к концу 2018 года инфляция ожидается на уровне 3,8–4,2%.