«Нужно, чтобы белорусский язык наш распространялся, чтобы народ его знал» 26.09.2018, 22:56

Белорусский язык - один из наиболее древних среди славянских.

Соответственно, белорусу легче понимать и изучать славянские языки, так как белорусский содержит в себе много архаичных форм, общих для всех языков группы, передает «Белсат».

Андрей Ходонович, литератор:

«Там, где белорусский язык уже применяется, он стремительно качественно меняется и осваивает новые уровни. Он растет вверх к интеллектуальным высотам. Он прорастает вниз, расширяется к демократическому пользователю через дубляж мультиков и фильмов, через интернет-пользование, через сленг, через музыку».

В последние несколько лет на фоне роста интереса ко всему национальному некоторый подъем переживает и белорусский язык. Прежде всего благодаря частным инициативам, но не государственным.

К сожалению, только около 13% всех школьников обучаются по-белорусски - в прошлом году количество учеников белорусскоязычных школ составило около 130 тысяч человек. 10 лет назад эта цифра была вдвое больше. А в высших учебных заведениях по-белорусски учится менее процента всех студентов!

«Вели белорусам быть белорусами - не было бы лучших белорусов. В этом смысле человек на месте ожидает каких-то сигналов. Прагматический аспект востребованности языка в будущем побудил бы многих, очевидно. Ну, выучу, а дальше? Вот этот вопрос «А дальше?» На многое отвечает», - считает Ходонович.

Но действительно ли только по приказу наши люди согласны любить свое? Жители Минска отвечают:

«Нужно, чтобы белорусский язык наш распространялся, чтобы народ его знал».

«Человек, который не знает своего языка, не думаю, что может себя считать достойным человеком. Нужно знать свой родной язык».

«Это самое собой разумеющееся - мы должны разговаривать на белорусском языке. Но, к сожалению, нас отучили от этого в свое время».

«Государство должно рекламировать и распространять белорусский язык, ведь мы - Беларусь, мы - белорусы. Несмотря на то, что у нас два государственных языка, именно этот - наш родной».

Согласно международной классификации ЮНЕСКО, белорусский язык пребывает в группе языков под потенциальной угрозой исчезновения. Переломить эту тенденцию - дело общебелорусское, отмечают специалисты.