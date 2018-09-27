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Нетаньяху: Трамп дал Израилю гарантии свободы действий в Сирии

  • 27.09.2018, 7:34
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Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

США полностью поддерживают ближневосточную политику своего союзника.

Президент США Дональд Трамп полностью поддержал Израиль в его действиях на Ближнем Востоке. Об этом Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на встрече в Нью-Йорке, сообщает Радио Свобода.

Президент США заявил, что Израиль вынужден действовать "агрессивно" для отражения внешних угроз.

Сам Нетаньяху сообщил, что Израилю якобы удалось получить от Трампа гарантии свободы действий в Сирии, передает Times of Israel.

18 сентября над Средиземным морем в 35 км от побережья ракетой ПВО Сирии был сбит российский Ил-20 с 15 военными на борту. В Минобороны РФ заявили, что виноваты израильтяне, "так как истребители F-16 ВВС Израиля прикрывались бортом Ил-20".

В Минобороны РФ заявили, что в течение двух недель Москва собирается передать сирийской армии ЗРК С-300, чтобы усилить войска диктатора Башара Асада после инцидента с Ил-20.

Советник Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что поставки Россией ракетной системы С-300 Сирии станут "значительной эскалацией" со стороны Москвы.


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