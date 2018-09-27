Минское «Динамо» уступило дома «Салавату Юлаеву» 5 27.09.2018, 7:41

Минчане имели четыре большинства в первом периоде, но не реализовали ни одного из них.

Минское «Динамо» проиграло дома уфимскому «Салавату Юлаеву» в Континентальной хоккейной лиге — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0), сообщает tut.by.

Минчане имели четыре большинства в первом периоде, но не реализовали ни одного из них. Гости же часто получали численное преимущество во второй двадцатиминутке и были куда эффективнее. Сначала Филип Ларсен реализовал удаление Артема Артемова, а вскоре несгораемый пятиминутный штраф получил Иван Дроздов. Это удаление уфимцы реализовали дважды. Сначала Ларсен оформил дубль, а затем свою первую шайбу за «Салават Юлаев» забросил Павел Коледов.

Гол престижа за минчан в третьем периоде провел Денис Осипов.

Динамо-Минск: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Павлович (А) — Хауден — Пулккинен; Осипов — Хенкель, С. Костицын (К) — Ковыршин — Буйницкий; Лисовец — Знахаренко, А. Костицын — Китаров (А) — Казионов; Дроздов — Волков — Артемов; Евенко, Литвинов.

Салават Юлаев: Метсола; Панин (К) — Ларсен, Умарк (А) — Кемпайнен — Кугрышев; Семенов — Сергеев, Федоров — Основин — Хартикайнен; Коледов — Терещенко, Майоров — Хохряков — Бурдасов (А); Шэн — Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

В пятницу минчане сыграют с новосибирской «Сибирью» Александра Андриевского. Эта команда пока не набрала ни одного очка в сезоне.