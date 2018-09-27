Полковник Чепига: новые факты о «Боширове» из Солсбери 14 27.09.2018, 8:11

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Стали известны более подробные данные о разоблаченном офицере ГРУ.

Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали третью часть найденных в открытом доступе и полученных от неназванных источников материалов, доказывающих связь "простых туристов" Александра Петрова и Руслана Боширова с российским Министерством обороны, а точнее – с бывшим ГРУ (ныне – Главным управлением Генштаба МО). Как и предполагала с самого начала британская полиция, имя как минимум одного из россиян, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, оказалось вымышленным: Руслан Боширов, "продавец спортивного питания", оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

Как разоблачали Александра Петрова и Руслана Боширова

5 сентября. Британская полиция сообщает имена двух подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, подчеркивая, что не знает – реальные это имена или вымышленные.

12 сентября. Владимир Путин говорит, что подозреваемые в отравлении Скрипалей "известны российским властям" и являются "гражданскими лицами". "Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", – добавил российский президент.

13 сентября. Телеканал Russia Today показывает большое интервью с Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. То, что они ездили в Солсбери дважды – 3 и 4 марта, они объяснили тем, что 3 марта город был "завален снегом" и они не смогли там гулять, а на следующий день погода улучшилась (снимки с камер наблюдения, опубликованные британской полицией, опровергают слова о "заваленном снегом" Солсбери). Главный редактор RT Маргарита Симоньян не стала спрашивать, почему у ее собеседников были куплены билеты из Лондона в Москву на два рейса подряд – вечерний 4 марта и ночной 5 марта (об этом еще 5 марта написала "Фонтанка"). На вопрос о том, чем они зарабатывают на жизнь, Петров и Боширов заявили, что "торгуют спортивным питанием" и работают в "фитнес-индустрии".

14 сентября. Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider публикуют полученные из неназванных источников документы о выдаче Петрову и Боширову внутренних российских паспортов. На документах есть штамп "Сведений не давать", телефонный номер, предположительно относящийся к Хорошевскому району Москвы (там расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба, бывшего ГРУ), и пометка "с.с.", которую авторы публикации трактуют как аббревиатуру "совершенно секретно".

15 сентября. Журналисты дозваниваются по указанному в анкете телефонному номеру и подтверждают, что он принадлежит Министерству обороны.

20 сентября. Bellingcat и The Insider публикуют выписку из системы регистрации на рейс, в которой есть номера загранпаспортов Петрова и Боширова. Авторы публикации утверждают: все цифры номеров их паспортов, кроме трех последних, совпадают с номером паспорта россиянина Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого власти Черногории считают сотрудником ГРУ и организатором неудавшегося государственного переворота в стране. В публикациях Bellingcat и The Insider также приводятся полученные из неназванных источников данные о других зарубежных поездках Петрова и Боширова – в Лондон, Женеву, Париж, Амстердам и другие западноевропейские города. Также делается предположение, что именно Петров и Боширов являются двумя россиянами, арестованными и высланными из Нидерландов в начале 2018 года за попытку несанкционированного доступа к швейцарской химической лаборатории в городе Шпиц.

25 сентября. ФСБ фактически подтверждает подлинность данных о паспортах Петрова и Боширова, сообщая, что ищет виновников их утечки.

Кто такой Анатолий Чепига

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России».

Вот как описывает «подвиги» Чепиги сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области:

«Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации».

Под «миротворческой миссией» подразумевается, судя по всему, вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась) — и действительно, подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако какие именно подвиги совершил этот «Герой России», пока неясно. Так или иначе, ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.

Вот этот памятник целиком:

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига

Свое альтер-эго «Руслан Боширов» Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге «консерваторией».

Как удалось обнаружить Чепигу

The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст «Боширова», The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова».

Хотя по этому фото сложно сделать какие-то выводы, оно стало дополнительным поводом продолжить поиск «Боширова» именно среди выпускников ДВОКУ. В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавший список своих выпускников, ставших «Героями России». Один из них — Анатолий Чепига —по возрасту мог быть «Бошировым» и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и человек на фотографии выше. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что «Боширов» и Чепига — одно и то же лицо.

Выписка из системы «Российский паспорт» 2014 года подтвердила эту гипотезу.