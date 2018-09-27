Армия «тунеядцев» в Беларуси растет 3 27.09.2018, 8:16

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Предприятия уволили в августе на 10 тысяч больше работников, чем трудоустроили.

В августе организации уволили 92,9 тысячи человек, сообщает Белстат. При этом трудоустроили предприятия в прошлом месяце на 10,2 тысячи человек меньше, чем уволили. Сайт tut.by посмотрел, в каких отраслях активнее всего избавлялись от «лишних» работников.

Активнее принимали на работу, чем увольняли, предприятия в сфере здравоохранения и соцуслуг (принятых на 50% больше), а также организации профессиональной, научной и технической деятельности (+21,1%) и информации и связи (+11,2%).

Увольняли активнее всего предприятия, которые занимаются предоставлением прочих видов услуг (принятых на 52% меньше, чем тех, кому отдали трудовую книжку), снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (-37,8%), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (-28,5%).

В экономике в августе было занято 4 миллиона 338 тысячи человек, год назад — 4 миллиона 358,3 тысячи. Разбежка — 20,3 тысячи.

В 2017 году в Беларуси организации уволили 694,3 тысячи человек, а трудоустроили — на 41,1 тысячи меньше.

Напомним, фактический уровень безработицы во втором квартале этого года составил 4,7% от численности рабочей силы (во II квартале 2017 г. — 5,7%). Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии Международной организации труда путем обследования домашних хозяйств.

Так, численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда, во втором квартале 2018 года составила 239,1 тыс. человек (во II квартале 2017 г. — 294,5 тыс. человек).