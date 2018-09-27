Истребители Германии и Бельгии перехватили два бомбардировщика РФ 27.09.2018, 8:18

Ту-160

Инцидент произошел над Балтикой.

Истребители Германии и Бельгии перехватили два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 над Балтийским морем. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает dpa со ссылкой на представителя НАТО. В бундесвере агентству подтвердили эту информацию, передает dw.com.

Инцидент произошел 25 сентября, в перехвате участвовали два из шести самолетов, которые сейчас находятся на авиабазе Эмари в Эстонии. Истребители располагаются на базе в рамках миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством в регионе.

Истребители НАТО несколько сотен раз в год вылетают для контроля и сопровождения российских самолетов в международном пространстве. Так, по данным dpa, за первые восемь месяцев этого года самолеты альянса совершили 180 таких вылетов. На выполнение таких операций у альянса в распоряжении круглосуточно есть 60 самолетов.

Ситуация, когда над Балтийским морем оказывается стратегический бомбардировщик Ту-160, случается, скорее, редко, сказал агентству представитель НАТО Пирс Казалет.