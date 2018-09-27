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Уходите все

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  • Алексей Мельников
  • 27.09.2018, 8:24
  • 1,709
Алексей Мельников

Пусть будут новые, свободные выборы.

Итак, постановлено – пенсионно грабить.

Госдума обнулила себя. Голосами за пенсионный грабеж.

Почти вся страна «против» – они, думцы, — «за». Митинги по стране третий месяц – против пенсионного грабежа. Они, думцы – все равно «за». Миллионы подписей против пенсионного грабежа. Несмотря на это, думцы – «за». Пикеты у Госдумы «против», думцам это безразлично – они вместе с Путиным «за».

Но тогда зачем вы, думцы, народу нужны, раз вы не для него работаете, а для Путина? Если вы не мнение народа отражаете, а мнение Путина? Если вы залезли людям в карман и отбираете заработанное?

Вы свое отыграли. Занавес.

Уходите из Думы и шагайте работать к Путину, раз вы его так цените – в его поместья. Поварятами в помощь Пригожину, садовниками, сторожами, охранниками, горничными, певчими и шоферами. Жириновский пусть швейцаром – дверь отворяет с поклоном и трясет, как мерин, почтительной головой.

Это будет честно.

Народ от вас устал. Вы ему больше не нужны. Поэтому уходите всеми своими тусклыми фракциями из Думы – едросы, жирики, мироновцы и комми.

Пусть будут новые, свободные выборы. Уже не вас, спалившихся на пенсиях.

Уходите. Уходите все. Очистите зал заседаний. Вон.

Алексей Мельников, livejournal.com


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