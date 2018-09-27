Экс-сотрудник «Могилевдрева»: Нарушения охраны труда там – куда ни глянь 4 27.09.2018, 8:29

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Работники предприятия комментируют взрыв.

«Нарушения охраны труда там – куда ни глянь». Так один из бывших работников «Могилевдрева» прокомментировал взрыв, который произошел вчера вечером в лакокрасочном цехе предприятия, сообщает журналистка «Белсата» Ирина Дорофейчук.

В результате происшествия повреждены конструкции и оборудование цеха, а главное – пострадали люди. Шесть человек госпитализировали в две городские больницы.

Следственный комитет по факту взрыва возбудил уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, которые привели к взрыву и причинению тяжких телесных повреждений работникам предприятия (ч. 2 ст. 302 УК).

Нынешние работники «Могилевдрева» от комментариев воздерживаются, но мужчина, который уволился с предприятия в мае, отмечает, что одной из причин взрыва могло быть нарушение производственного процесса, когда оборудование использовали не по назначению.

Бывший работник «Могилевдрева»:

«В старом цехе лакокрасочные камеры обливались водой, чтобы удалить пары лака, и не было пожароопасной ситуации. В новых камерах никакого обмывания водой в тот момент, когда я уходил, не было и не могло быть, так как конструктивно эти камеры такой возможности не дают».

По словам бывшего работника, на предприятии частично не работала система пожаротушения, а между тем пожары на «Могилевдреве» происходили неоднократно, предварительное возгорание было в мае.

В то, что в результате следствия накажут действительно виновных, не верят жители Пинска, где почти десятилетие назад произошла крупнейшая промышленная авария в истории независимой Беларуси. Тогда в результате взрыва и пожара на «Пинскдреве» погибли 14 человек, еще несколько десятков получили ранения.

«Могилевдрев» входит в холдинг из девяти предприятий деревообрабатывающей отрасли и известен коррупционными скандалами. Менее полугода назад Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела о взяточничестве против исполняющего обязанности генерального директора предприятия, одного из предыдущих руководителей осудили за злоупотребление властью. А теперь еще и взрыв.