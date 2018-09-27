Москва втягивает Лукашенко в конфликт с Киевом? 7 27.09.2018, 8:55

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Белорусско-украинские отношения все более ухудшаются.

Как сообщает «Белсат», одновременно с засекреченными договоренностями на переговорах в Сочи между Лукашенко и Путиным и приездом в Минск нового посла России, спецпредставителя тамошнего президента Михаила Бабича, испортились белорусско-украинские отношения. Совпадение ли это?

В частности, Лукашенко заявил о необходимости закрыть границу с Украиной, так как оттуда якобы завозят в нашу страну оружие, а Киев хочет, чтобы победная площадка по поводу ситуации на Донбассе переехала из Минска в другое место. Ведь Минск подыгрывает Москве.

Политолог Андрей Ляхович отмечает, что за последние два года был целый ряд недружественных шагов Минска относительно Киева. Но он считает, что это, прежде всего, не результат давления со стороны Москвы, а эмоциональное поведение правителя Беларуси:

«Это личные эмоции Лукашенко. Он рассматривает Украину как источник революционной заразы. Поэтому такой образ, что из Украины может идти опасность для его власти. Это вполне иррациональные поведение».