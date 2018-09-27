Мадуро испугался военного вторжения в Венесуэлу 3 27.09.2018, 8:57

1,549

Фото: Reuters

Диктатор выступил в ООН.

По мнению президента Венесуэлы, все разговоры о существующем в стране миграционном кризисе являются сфабрикованными.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что коалиция стран во главе с США готовит досье для «оправдания военного вторжения» в Боливарианскую Республику, сообщает ТАСС.

«Венесуэла подвергается постоянной агрессии в СМИ. Существует попытка создать досье для того, чтобы оправдать международное вмешательство. Предпринимаются шаги в СМИ, чтобы вызвать гуманитарный кризис и использовать его как предлог перед ООН, чтобы оправдать вмешательство коалиции стран во главе с правительством США», — заявил Мадуро в среду в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

По мнению правителя Венесуэлы, все разговоры о существующем в стране миграционном кризисе являются сфабрикованными. «Был сфабрикован различными средствами миграционный кризис, который не выдерживает никакой критики. Этот кризис пытается отвлечь внимание от реальных миграционных кризисов в мире», — заявил Мадуро.