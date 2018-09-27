Европа начинает конкурировать за работников из-за границы 27.09.2018, 9:30

Иностранные работники нужны многим государствам ЕС.

Украинцы активно едут работать за границу. Сегодня это уже стало аксиомой, и проблема трудовой миграции активно обсуждается не только в экспертной среде, но и в обществе, пишет eurointegration.com.ua.

Запретить трудовую миграцию в демократическом обществе невозможно. Но государство должно создавать условия для того, чтобы свои граждане в нем чувствовали себя спокойно, защищено и планировали свою жизнь на много лет вперед.

Ведь если граждане смогут на одной и той же специальности заработать в другой стране в 2-3 раза больше, они будут выбирать работу за рубежом. Согласно недавним соцопросам, в Германии хотят работать 37% украинцев, в Польше – 26%, а в РФ – всего 6%.

Возможно ли рыночными методами сохранить украинских работников дома?

Опросы показывают, что в случае, когда зарплаты на родине будут составлять хотя бы 70% от возможных доходов за рубежом, подавляющее большинство рабочих останется дома со своими семьями. Учитывая, что средняя зарплата в Польше уже достигла 1100 евро, уровень оплаты труда в Украине должен превышать 700 евро.

Впрочем, ситуацию ухудшает то, что в Европе возникает конкуренция за украинского работника.

Еще недавно Польша была чуть ли не единственной страной, где можно было трудоустроиться без получения специальных разрешений.

Польское правительство значительно облегчило трудоустройство для представителей нескольких стран, среди которых есть и Украина. Для того чтобы устроиться на работу в Польше, человеку достаточно иметь биометрический паспорт, и он сможет на законных основаниях работать до трех месяцев, потом вернуться домой и через 90 дней снова ехать на работу.

Но сегодня есть интересная тенденция, когда польское направление теряет популярность среди трудовых мигрантов. Почему так происходит?

Новый тренд: в эту конкурентную борьбу пытаются вмешаться страны, которые сами потеряли много рабочих рук из-за миграции.

Это касается в первую очередь стран Балтии, в которых экономика динамично развивается, реализуется много проектов по строительству и расширению инфраструктуры. Поэтому балтийцы готовы платить представителям рекрутинговых компаний в Украине, которые ищут для них персонал, в 3-5 раз больше, чем польские компании. И кроме того, в странах Балтии есть достаточно людей, которые говорят на русском языке, поэтому между работодателем и работниками нет этого барьера.

Другие европейские страны, такие как Чехия, тоже облегчают трудоустройство украинцев. Правительство этой страны заявляет, что готово взять на работу 20 тысяч украинцев по процедуре облегченного трудоустройства. В прошлом году эта цифра достигала только 10 тысяч человек.

Но в реальности наших граждан, которые работают в этой стране, гораздо больше. По данным Министерства внутренних дел Чехии, на 31 мая 2018 года в стране легально проживали 542,7 тысячи иностранцев, украинцев среди них было 122 тысячи – то есть 22,5% от общего количества.

Однако наибольший риск – возможное открытие со следующего года трудового рынка Германии. Сейчас там действует довольно сложная система трудоустройства для иностранцев. Соискателю работы в Германии нужно иметь конкретного работодателя и специальность, по которой работодатель не смог никого найти в стране в течение двух месяцев. Кроме этого, для разных специальностей необходимо обязательное знание немецкого языка.

Что может измениться? Пока утвержденного документа нет, но есть проект, согласно которому гражданин страны, не входящей в ЕС, сможет получить рабочую визу на полгода, приехать в Германию, выбрать себе работодателя, пойти вместе с ним и зарегистрироваться на бирже труда и после этого приступать к работе.

После окончания срока действия рабочей визы нужно будет покинуть страну. И через полгода снова можно будет заезжать по той же схеме.

Если Германия упростит трудоустройство для иностранцев, это значительно изменит распределение украинских трудовых мигрантов в Европе.

Во-первых, множество украинцев переедут на работу в Германию из Польши. Во-вторых, к ним присоединятся те украинцы, которые работают в России, а также те, кто не могут найти достойную работу дома. То есть будет происходить новое увеличение общего потока трудовых мигрантов.

Хуже всего, что если с поляками у украинских работодателей еще есть шансы конкурировать по уровню оплаты труда, то с немцами такой возможности нет даже теоретически.

А это значит, что Украине нужно искать другие пути мотивации работников.

Возможный шанс заключается в том, что в основном украинская миграция в ЕС носит маятниковый характер. Ситуация, когда украинцы ездят на несколько месяцев на работу, а потом возвращаются домой и ищут варианты трудоустройства в Украине, еще некоторое время будет сохраняться.

А соответственно, у государства еще есть время найти аргументы для работников, чтобы они отдали предпочтение более стабильной работе дома. В частности, убеждать, что полученный за рубежом опыт может стать базой для открытия собственного бизнеса в Украине.

Вместе с тем, анализируя нынешний путь стран Восточной Европы, приходится признать: рано или поздно и нам придется рассматривать вопрос приглашения или создания возможностей для трудовой миграции в Украине.