Путин начал крупные учения военной авиации с участием Беларуси 7 27.09.2018, 9:31

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В них задействованы около 100 самолетов.

Семь стран, состоящих в СНГ, начали тренировку по противовоздушной обороне (ПВО), в ней участвуют до 100 самолетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В тренировке задействована авиация Вооруженных сил России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргызстана, Таджикистана, Узбекистана. В учениях также участвуют подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО. Тренировкой управляют российские Воздушно-космические силы (ВКС).

«В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8», — перечислили в Минобороны технику, участвующую в учениях.

Военные отработают действия дежурных сил ПВО при нарушении воздушными судами госграниц стран-участниц СНГ, а также при угоне самолетов. Кроме того, отложено взаимодействие при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Тренировка началась с обнаружения в Восточно-Европейском и Центрально- Азиатском регионах целей условного воздушного противника. Роль контрольных целей выполняют российские Ту-160 и Ту-95МС и Ту-22М3.

В начале сентября в Забайкалье прошли крупнейшие за последние 40 лет учения «Восток-2018», в которых помимо российских войск приняли участие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии. С российской стороны в учениях участвовали около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, более 1 тыс. вертолетов.