«Копить на квартиру в Минске начал еще со школы» 2 27.09.2018, 9:38

Три истории о том, как белорусы до тридцати смогли обосноваться в столице.

Молодого белоруса, едва вступившего во взрослую жизнь, чаще всего мучает всего два вопроса. Первый — пельмени или сосиски? Второй — как можно купить квартиру, если даже с первой проблемой разобраться получается не всегда? У мужской половины иногда возникает и третий вопрос — военный, но в таком случае первые два теряют актуальность на ближайшие полтора года. Если этого все же не случилось, выйти из ситуации хочется как можно скорее. Сделать это непросто, но все же возможно, и примеры наших сегодняшних героев — прекрасное тому доказательство. Вслед за тремя уже рассказанными историями публикуем еще несколько примеров терпения, выдержки и веры в себя, пишет onliner.by.

Копил со школы. Терпел. Работал дворником

Максим — простой минский парень. Скромный, семейный, целеустремленный. О своем будущем он начал заботиться раньше, чем большинство людей, — еще в школе.

— Я начал копить деньги, еще будучи ребенком. Точно не помню, в каком возрасте, но к 16 годам у меня уже было около $3 тыс. Конечно, тогда я не собирался покупать квартиру и цели у меня были более наивные: машина или мотоцикл. Но потом это круто выручило, так что сейчас я искренне не понимаю, как смог бы построиться без накоплений, — рассказывает Максим. — Копить я продолжил и после школы, но тогда уже понимал, что эти деньги могут однажды помочь. Некоторые откладывать не умеют, а у меня как-то получается. Наверное, просто человек я такой.

После десятого класса парень решил поступить в техникум бизнеса и права, потом продолжил обучение в МИТСО, где получил образование логиста-экономиста. Работать пошел уже на втором курсе института. Каждый вечер после занятий студент отправлялся на комбинат силикатных изделий сортировать тротуарную плитку. Говорит, платили неплохие по тем временам деньги. Там Максим провел около года. В учебное время работал по четыре часа в день, а летом перевелся на полную ставку.

К третьему курсу амбициозный минчанин решил, что пора применять полученные знания на практике, и устроился в дочернюю организацию «Керамина». Поскольку работа была напрямую связана с осваиваемой профессией, руководство института пошло на уступки и разрешило студенту свободно посещать занятия.

— Некоторые преподаватели были против, но я всегда учился неплохо, и проблем у меня не возникало. Меня взяли на должность консультанта, на полную ставку. Так я проработал год, после чего меня приметили и предложили стать инженером материально-технического обеспечения. Сейчас мне 26 лет, на этой должности я уже три года, — продолжает парень.

Все эти годы молодой специалист старался откладывать хоть какие-то сбережения. После основной работы подрабатывал дворником, хватался за любую возможность заработать.

— У нас на работе периодически возникает возможность помочь по другим направлениям. Я, например, иногда берусь клеить плитку на ДСП-планшеты, которые потом размещаются в магазинах. Какие-никакие деньги получаешь сверх зарплаты — почему бы не подработать?

К концу третьего курса Максим женился и стал всерьез задумываться о своем угле. Однако накопленных денег на тот момент не хватало даже на первый взнос. Пришлось идти на компромиссы.

— Мы в тот момент жили вместе с моими родителями и хотели съехать на съемную квартиру, но на семейном собрании мама с папой убедили остаться и все же попробовать построиться. Пообещали помочь, — вспоминает парень. — Мы решили, что будет и правда глупо каждый месяц отдавать деньги чужому дяде вместо того, чтобы инвестировать их в свое жилье.

Примерно через год в семейном бюджете было уже около $12 тыс. Родители тоже напряглись и всем миром собрали еще примерно столько же. Молодожены посмотрели доступные варианты, прикинули свои возможности и решились на кредит.

— Конечно, связываться с банком было страшно. Но я понимал, что у меня голова на месте и в случае чего я обязательно что-то предприму. Мне сейчас 26 лет — когда, если не сейчас? Сейчас мы молоды, амбициозны — самое время действовать! Сидеть ровно — это вообще не вариант.

Перед покупкой у нас было $24,5 тыс., кредит взяли примерно на такую же сумму. Я понимал, что будет сложно. В то время я зарабатывал ровно $500, у жены (она работает паспортистом) зарплата была вообще смешная — на момент рождения ребенка равнялась пособию.

В месяц мы должны выплачивать 570 рублей по кредиту. Еще 100 рублей платим за стиральную машину и холодильник, которые взяли в рассрочку. Сложно все это, но мы пока справляемся. Иногда выходим за пределы, приходится рассчитываться «Халвой», потом гасить долг.

Если честно, все эти долги, платежи немного угнетают. И тут должен, и там должен — везде должен. Но ничего, потянем.

Недавно у Максима была приемка квартиры: в конечном итоге молодожены остановились на одной из «Марин» в строящемся «Минск-Мире». $48 тыс. превратились в 57 «квадратов» двухкомнатной квартиры на пятом этаже. К ремонту Максим планирует приступить, как только получит ключи. Делать все собирается сам.

— Сначала хотел нанимать электрика и сантехника, но потом пообщался с одним товарищем и понял, что и сам смогу все это сделать. А что, сейчас не восьмидесятые, когда строительную информацию только в специализированной литературе можно было найти. Есть YouTube, есть куча статей, наглядных примеров — бери и делай. Плитку научился укладывать — и с этим разберусь.

Я, вообще, считаю, что надо только захотеть. Наверное, каждый мог бы построиться, если бы сильно захотел. У нас же обычная молодая семья с ребенком, обычные зарплаты, нет богатых родителей. Все возможно. Главное, чтобы меня сейчас в армию не забрали: мне до 27 лет еще четыре месяца, а военкомат повестку прислал. А у меня ведь жена, ребенок, кредит…

Взялись строить дом, имея $5000 в кармане

Четыре года назад у Татьяны и ее супруга не было ничего, кроме совсем небольшой суммы наличных. Она работала оператором, ее супруг — грузчиком. Сегодня у них свой дом. Скромный, в 30 километрах от МКАД, незаконченный — но свой. Как все это получилось, Татьяна, кажется, пока и сама до конца не понимает.

— В пределах Минска нам ничего не светило, так что этот вариант мы сразу отбросили. Потом посмотрели, сколько просят за участки под Минском, и тоже выбросили эту идею из головы. Оставался только вариант с аукционом где-нибудь подальше. У нас на тот момент было всего $5 тыс. Через какое-то время наткнулись на неплохой вариант под Смолевичами, где 15 соток продавали примерно за $3 тыс. по курсу. Нас устроило. Как вы понимаете, с оставшимися деньгами о постройке дома и речи не шло, поэтому мы решили продолжить копить и ждать подходящего момента. Еще около года мы старались откладывать каждую копейку, а параллельно смотрели, какие варианты могут нам подойти. Не скажу, что мы во всем себя ограничивали (в крайности не впадали), но бюджет контролировали очень строго. Ну как контролировали — муж контролировал, — смеется Татьяна.

Вскоре молодожены остановились на постройке каркасного дома как наиболее бюджетного варианта. Подходящая компания нашлась в Жодино. Региональные специалисты согласились построить компактный дом всего за $20 тыс. — со слов Татьяны, минские конторы берут примерно столько же за возведение одного лишь фундамента.

Денег по-прежнему не хватало, хотя какую-то сумму за год собрать все же удалось. Ребята продали машину, взяли кредит на несколько недостающих тысяч долларов, еще немного подкинули родственники — и через четыре месяца на участке уже красовался двухэтажный домик.

— Когда мы покупали участок, постройка дома казалась мне каким-то космосом. Думала, в ближайшее время никак не построим: у нас же всего $5 тыс. было! Но потом все как-то решилось само собой. В этом деле надо только начать.

Конечно, дом пока не закончен, и в ближайшее время заселиться мы не сможем, но мы продолжаем работать и потихоньку приводить его в порядок. Чуть-чуть скопили — окна поставили, еще чуть-чуть — утеплили.

Экономить семейство старается буквально на всем. Все внутренние работы супруг Татьяны делает сам.

— Мой свекор — профессиональный строитель. Он старается помогать по возможности. Муж тоже учится, так что пока все получается. В последний раз, например, взял отпуск и за две недели вместе с отцом утеплил весь дом. Пока мы вообще специалистов не нанимали, да и в дальнейшем не планируем.

На стройматериалах тоже здорово сэкономили. Окна, например, заказывали напрямую у производителя. За 13 обычных и 1 панорамное отдали всего $1,5 тыс. А краску для фасада заказали на лидской фабрике — оказывается, у нас не хуже, чем за границей делают, — делится Татьяна.

— Естественно, нам приходится ужиматься: в отпуск за это время мы ни разу не ездили, живем по-прежнему у родителей, чтобы деньги на съемную квартиру не тратить. Но ничего, построимся и отдохнем. Это важнее.

Отказались от Минска и уехали в деревню

История Вероники куда более проста и понятна. Она началась еще в 2009 году, когда девушке было всего 18 лет и она вот-вот должна была выйти замуж. Ее будущий супруг в это время оканчивал Военную академию и готовился к распределению. Уезжать из едва показавшей себя столицы, конечно, непросто, но провинция была куда более доступна для начинающих самостоятельную жизнь молодых людей.

— Тогда у мужа, как военнослужащего, появилась возможность получить участок в сельской местности и взять льготный кредит на строительство. Мы оба приезжие, я вообще в Минске всего год прожила, поэтому переезд за 30 километров для нас вообще не был проблемой.

Нам практически сразу выделили участок, мы стали разбираться с кредитом. Изначально мужу давали совсем небольшой кредит, но потом мы расписались — нас докредитовали, а после рождения дочери — еще раз.

Получилось, что суммарно нам выделили около $60 тыс. по курсу. Правда, практически сразу доллар рванул вверх, цены резко взлетели, а наша сумма в долларовом эквиваленте уменьшилась практически вдвое.

В итоге всего кредита нам хватило только на стройматериалы, да и то с трудом, — рассказывает Вероника. — С другой стороны, выплачивать нам тоже придется меньше — сегодня это уже не 60 с лишним тысяч, а только 20.

По словам девушки, деньги банк выделял частями, что создавало определенные трудности. В один момент, когда дело дошло до установки плит перекрытия, денег совсем не осталось — пришлось брать потребительский кредит. Потом еще, и еще…

Поскольку кредитных денег хватило лишь на основные работы, ради ремонта пришлось немного потерпеть. Зарплаты обоих молодых специалистов практически полностью уходили в дело. Стройка продолжалась без малого пять лет.

— Даже в тот момент у нас еще не были решены проблемы с газом, электричеством, водой. Когда переехали, в комнатах даже обоев не было. Сегодня, в принципе, первый этаж мы в порядок все же привели. За второй пока даже не брались. Долги тоже выплатили еще не все — должны еще $5 тыс. по потребительскому кредиту и практически всю сумму по «большому». Сейчас в месяц платим около 160 рублей, досрочно погасить даже не пытаемся.

Отказаться от Минска семья так и не смогла: за МКАД дела с работой обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Девушка признается, что мысли о продаже дома и покупке квартиры порой все же проскакивают, но пока решиться на это семья все же не рискнула.

— Когда мы строились, детей у нас еще не было, особых жизненных планов — тоже. Сейчас все по-другому, сейчас так уже не ужмешься. Мне же тогда всего 18 лет было. С возрастом все меняется.