Евросоюз подготовил санкции по делу Скрипалей 27.09.2018, 9:45

Механизм вступит в силу после утверждения Советом ЕС.

Система ограничительных мер, создания которой требовала Великобритания после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, была согласована в среду на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР), рассказал ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Механизм вступит в силу после утверждения Советом Евросоюза на уровне министров иностранных дел, заседание которого состоится 15 ноября.

Разработка санкций была запущена решением саммита ЕС 27-29 июня, по итогам которого лидеры стран блока заявили о необходимости создания спецрежима санкций, направленного на борьбу с распространением химического оружия.

Решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия, которую созвали Великобритания и США, обвинившие Россию в использовании нейропаралитического агента "Новичок" из своих химарсеналов.

В ходе заседания страны-члены ОЗХО наделили ее правом называть виновных (в том числе возможных виновных) в применении химических атак. Постпред РФ при организации Александр Шульгин назвал это решение "узурпацией эксклюзивных полномочий Совета безопасности ООН".

В августе британская Королевская прокурорская служба объявила о завершении расследования инцидента в Солсбери, обвинив в отравлении Скрипалей сотрудников ГРУ - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Британский премьер Тереза Мэй в свою очередь подчеркнула, что операция, в ходе которой, помимо Скрипалей, пострадали еще четверо британских подданых, не могла не быть одобренной на высшем уровне российского руководства. Выводы Лондона поддержали США, Германия, Франция и Канада.