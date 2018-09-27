Кипрская церковь поддержала право Украины на автокефалию 27.09.2018, 9:55

Украинская православная церковь будет одной из самых крупных в мире.

Архиепископ Кипра Хрисостомос ІІ поддержал право Украины иметь свою автокефальную церковь. Об этом он сказал на встрече с послом Украины на Кипре Борисом Гуменюком, передает liga.net со ссылкой на пресс-службу посольства.

На встрече обсудили ситуацию в Украине в контексте агрессии России, единение в украинском православии и предоставление Томоса.

Архиепископ "особенно подчеркнул право Украины как большого независимого государства иметь свою независимую автокефальную церковь".

Раньше Государственный департамент США поддержал автокефалию украинской церкви.

Вселенский патриархат решил предоставить Украине автокефалию. 7 сентября Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве.

В РПЦ возмутились и протестуют против назначения, считая такие действия "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". В российской церкви объявили, что теперь не будут поминать Вселенского патриарха в молитвах.