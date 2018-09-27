Рубль идет ко дну Владимир Тарасов, «Белрынок»

27.09.2018, 9:59

Проблемы с рефинансированием внешнего долга ударят по белорусской валюте.

Во многих развивающихся странах в настоящее время происходит отток иностранного капитала, что приводит к обвалу курсов национальных валют. Возможно ли нечто подобное в Беларуси? Ответ утвердительный.

Причина в том, что хотя наша страна не зависит от зарубежного спекулятивного капитала, вкладываемого в ценные бумаги, в течение года (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) ей надо рефинансировать внешний долг на колоссальную для нее сумму: примерно 15,8 млрд. долларов.

В эту сумму входят как государственные долги, так и корпоративные. Многие белорусские предприятия испытывают постоянную потребность в рефинансировании за рубежом, что и может стать проблемой. Деньги, конечно, там не иссякнут, но они могут стать слишком дорогими в связи с повышением ставок центральными банками многих стран, включая, в первую очередь, США.

Альтернативы рефинансированию нет

По данным платежного баланса РБ за I полугодие 2018 года, подготовленным Национальным банком, валовой внешний долг страны на 1 июля составил 39,3 млрд. долларов, что оказалось ниже долга на начало года на 0,7 млрд. долларов.

Внешний долг сектора государственного управления за полугодие снизился на 300,4 млн. долларов и составил 17 млрд. долларов. Из этой суммы большая часть – это долг правительства (16,4 млрд. долларов), который носит долгосрочный характер, то есть срок возвращения средств превышает 1 год. Еще 518,5 млн. долларов – это бессрочные специальные права заимствования МВФ.

Национальный банк за полугодие снизил свои заимствования за рубежом на 157,9 млн. долларов – до 953,6 млн. долларов. Большая часть его долга – это долгосрочные обязательства (86,8%).

Внешний долг прочих депозитных организаций за рассматриваемый период вырос на 11,4 млн. долларов – до 4,6 млрд. долларов. Из них краткосрочные внешние обязательства увеличились на 308,1 млн. долларов и достигли 1,6 млрд. долларов.

В то же время, внешний долг прочих секторов (с учетом межфирменного кредитования) сократился на 223,2 млн. долларов и составил на 1 июля 16,8 млрд. долларов. Примерно половину этого долга составляет краткосрочная задолженность – 8,1 млрд. долларов. Ее величина снизилась за полугодие на 240,3 млн. долларов.

Всего величина внешних краткосрочных обязательства РБ за полугодие выросла на 76,5 млн. долларов, и достигла 9,8 млрд. долларов. Пока кризиса, то есть проблем с рефинансированием имеющейся краткосрочной задолженности, не наблюдается.

Но величина краткосрочных обязательств несколько неточно отражает потребности страны в рефинансировании внешнего долга, так как часть долгосрочных обязательств также должна погашаться в течение ближайшего года в связи с подходом срока возврата средств. И их не мало: 6 млрд. долларов, то есть 20,4% от всей долгосрочной внешней задолженности.

Таким образом, на погашение внешней задолженности правительству и экономике РБ в течение ближайшего года надо где-то изыскать 15,8 млрд. долларов. Это приличная сумма. Основной груз проблем приходится на «прочие» финансовые и нефинансовые организации, которым требуется выплатить 11,4 млрд. долларов. При этом сальдо внешней торговли товарами и услугами в РБ близко к нулю, а на внутреннем рынке предложение валюты превышает спрос на величину 1-2 млрд. долларов, но значительную часть этих средств скупает Нацбанк. То есть, альтернатива рефинансированию фактически отсутствует, и всю указанную выше сумму надо снова откуда-то привлекать. Конечно, можно отказаться от этого и сокращать сам внешний долг, но это чревато экономическим спадом.

Следует также учесть, что кроме возврата долга, требуется выплачивать еще и проценты по нему, сумма которых также исчисляется миллиардами. Так, по данным платежного баланса, за I полугодие 2018 года на погашение основного долга (без учета погашения торговых кредитов и краткосрочных обязательств депозитных организаций) потрачено 3 млрд. долларов, а на платежи по процентам и другим выплатам – 0,8 млрд. долларов.

Россия рискует остаться без валюты и хочет сэкономить на Беларуси

Рефинансировать задолженность белорусским организациям и правительству в ближайшее время может оказаться не так просто, как ранее, потому что значительная часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию, где сейчас с долларами, да и вообще с валютой по известным причинам возникла некоторая напряженность.

По оценке директора по инвестициям российской инвестиционной компании «Питер Траст» Михаила Алтынова, положительное сальдо счета текущих операций РФ в 2018 году может составить 90 млрд. долларов. Но это заслуга высоких цен на нефть, в случае их снижения, сальдо резко сократится. Кроме того, сохраняется на высоком уровне и отток капитала, а значительная часть валютной выручки в настоящее время в РФ не поступает, так как крупнейшему экспортеру нефти – компании Роснефть – в связи с санкциями разрешили не возвращать ее валютные доходы в страну, что она с большим энтузиазмом и делает.

Величина золотовалютных резервов России по данным на сентябрь 2018 года составила 459,4 млрд. долларов. Сумма порядочная, но из нее около 80 млрд. долларов приходится на золото, а еще 35 млрд. долларов вложены в неликвидные активы (это средства Фонда национального благосостояния).

В то же время, совокупный внешний долг правительства и экономики РФ на 1 июля текущего года равнялся 485,5 млрд. долларов, у населения в банках хранилось порядка 80 млрд. долларов, а у предприятий – примерно 70 млрд. долларов.

Правда, краткосрочная задолженность не так уж и велика: по оценке РАНХиГС всего около 17% от всей внешней задолженности, что составляет 89 млрд. долларов. Кроме того, 28 млрд. долларов составляет долг «до востребования». Но и это немало, особенно если вспомнить о депозитах населения и предприятий, которые в любой момент могут пожелать забрать свои средства из банков. Это кстати, уже происходит: только за август текущего года физические лица вывели из банковской системы РФ 1,5 млрд. долларов, а юридические – 4,9 млрд. долларов.

Учитывая данные обстоятельства, становится понятным, почему Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко 21 сентября, в отличие от встречи в апреле 2017 года, не проявил особой щедрости, и распорядился выделить Беларуси пока только шестой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн. долларов. Даже седьмой транш под вопросом. Президент Беларуси, правда, оптимистично настроен в отношении кредита в 1 млрд. долларов, который РБ просит для рефинансирования уже имеющейся задолженности перед Россией, но президент РФ свое мнение по этому поводу еще не озвучил.

Раскрутить Россию на расширение объемов кредитования пытается и премьер-министр РБ Сергей Румас, который 19 сентября встречался с первым заместителем председателя правления российского Сбербанка Львом Хасисом.

Сергей Румас высоко оценил участие Сбербанка в реализации проектов в Беларуси, и сообщил, что группой Сбербанка в настоящее время по различным каналам предоставлено РБ около 3,8 млрд. долларов. Теоретически Сбербанк может помочь нашей стране, однако у него самого сейчас не лучшие времена. Он потерял значительные активы в Украине, США того и гляди запретят ему осуществлять операции с долларами США, а в августе физические лица вывели из него 1,2 млрд. долларов.

Таким образом, пока – по итогам I полугодия 2018 года – признаков существования особых проблем с рефинансированием валютных долгов у белорусских предприятий не видно. Тем не менее, риски возникновения проблем у предприятий и правительства с рефинансированием кажутся весьма высокими. И, как это происходит в других развивающихся странах, эти проблемы в Беларуси вполне могут возникнуть неожиданно. В частности, мы пока не знаем, чем был вызван обвал курса белорусского рубля против валютной корзины из доллара, евро и российского рубля в конце августа – начале сентября текущего года, но не исключено, что это первый звоночек надвигающихся проблем.

Владимир Тарасов, «Белрынок»