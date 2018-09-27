Кто покупал и продавал российские нефтепродукты в Беларуси 3 27.09.2018, 10:12

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Знакомые все «ВИПы».

В августе и сентябре Москва и Минск устроили пикировку по поводу ограничения поставок российских нефтепродуктов в Беларусь. Мы узнали некоторые детали споров и попытались выяснить, чего ждать на этом фронте в будущем, сообщает tut.by.

По данным агентства Argus, железнодорожные поставки нефтепродуктов из России в Беларусь в январе-августе 2018 года составили 2,38 млн тонн, что на 375 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2017 года. Больше всего отгружалось мазута (860 тыс. тонн), нафты (733 тыс. тонн) и вакуумного газойля (589 тыс). В денежном выражении получилось около 1 млрд долларов.

В течение последних двух лет больше всего нефтепродуктов отгружалось с Орского НПЗ «Фортеинвеста», основным владельцем которого является семья Михаила Гуцериева. Но поставки с этого завода в январе-августе 2018 года уменьшились на 122,7 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 696 тыс.тонн. Отгрузки с Салаватовского НПЗ «Газпрома», напротив, увеличились с начала года более чем в 6 раз, до 492,5 тыс.тонн. Третье место занимает нижнекамский НПЗ «Танеко», принадлежащий «Татнефти». Отгрузки с этого завода составили в январе-августе 238,5 тыс. тонн, почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017 году большой объем нефтепродуктов отгружался из России в Беларусь с Нижнекамского НПЗ «Таифа» и Ярославского НПЗ «Славнефти».

В материалах Argus сообщается, что в Беларусь российские нефтепродукты поступали преимущественно в адрес таких компаний, как «Неонафта», «Эксимойл» и «Нефтебитумный завод».

Директором и соучредителем «Эксимойла» является Сергей Мялик, следует из сети Linkedin. В 2010—2013 годах он возглавлял московскую компанию «МАЗ-Рус». Это было во время, когда Минским автозаводом руководил экс-председатель концерна «Белнефтехим» Александр Боровский. Одним из мест регистрации «Эксимойла» в Минске значится Коммунистическая, 24, где находится продюсерский центр «Спамаш» Александра Шакутина.

В 2012 году «Нефтебитумный завод» в Червенском районе приобрела новополоцкая компания «Интерсервис», которая с недавних пор полностью принадлежит Николаю Воробью.

Совместное предприятие «Неонафта» было зарегистрировано в 2001 году в СЭЗ «Минск» и с 2006 года входило в состав холдинга «Трайпл». В начале 2010-х годов компания стала известной благодаря поставкам в Украину «топлива биодизельного». В результате раздела бизнеса в 2010 году из состава учредителей «Неонафты» вышел Юрий Чиж. Как выяснило «Завтра твоей страны», в 2016 году ее де-юре покинули и его бывшие партнеры Алексей и Ирина Олексины, а само предприятие через некоторое время сменило прописку на Новополоцк. Согласно данным базы Минюста Беларуси, сегодня ее владельцами являются белорусы Лидия Ушакова и Олег Герасим и гражданин России Олег Петров. Источники tut.by уверяют, что этим бизнесом управляют «менеджеры Воробья». «Неонафта» зарегистрирована по тому же адресу, что и СТО «Интерсервис».

С мая этого года «Неонафта» начала поставлять на украинский рынок дизельное топливо под маркой «ТДЭ» («Топливо дизельное экспортное»). Это дизтопливо компания производит сама. При этом, со ссылкой на участников рынка, enkorr.com.ua сообщает, что «ТДЭ» фактически является российским дизтопливом, которое после изменения спецификации реэкспортируется из Беларуси в Украину с уплатой всех сборов.

«Нынешние партнеры Воробья — это Алексей Олексин и Александр Зайцев. Шакутин, Боровский и еще несколько известных людей тоже в нефтяном бизнесе. Это узкий круг. Олигархи часть средств направляют на социальные программы. Это одно из условий ведения бизнеса», — сказал профильный источник.

По словам участников рынка, поставки нефтепродуктов из России в Беларусь заметно сократятся с 4-го квартала.

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразным. Новак уточнил, что Беларусь полностью обеспечивает себя сама собственными нефтепродуктами, перерабатывая российскую нефть. Российские власти считают, что Беларуси нужно импортировать 100−300 тыс. российских нефтепродуктов в год, но никак не нынешние 2 млн тонн.

Принципиальная позиция Москвы была обусловлена «увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину», что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому — потери. Поэтому с осени предлагалось ввести индикативный баланс поставок нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, мазут, СУГ), который белорусская и российская стороны согласуют до 1 октября. Поставки сверх этих объемов будут запрещены.