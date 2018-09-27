Дуршлаг в дурдоме 5 Telegram-канал «СерпомПо»

27.09.2018, 10:14

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Для обывателя получается неприглядная картина.

То, как уверенно Тереза Мэй говорила о том, что солсберецкие турЫсты носят подложные фамилии «Боширов» и «Петров», говорит о том, что британским властям точно известно, кто это такие на самом деле – их настоящие имена.

То, что постепенно, по разным каналам, начинают появляться детали того, что, вероятно, известно давно, вполне естественно – российские власти, которые втянули Россию в это постыдное дело, выглядят все большими глупцами со своими прошлыми объяснениями. И перед собственным народом, и перед мировым сообществом.

Вот как сейчас, в свете новых фактов о том, что «Боширов» (очень, кстати, искусственная фамилия) является полковником и носит звание «Герой России» смотрятся его признание в любви к готике в процессе беседы с Симоньян?

История с применением «Новичка» — трагедия. Но то, что происходит в России превращает историю в трагикомедию. И уничтожает образ прозорливой российской разведки, стоящей на страже интересов государства.

Для обывателя получается неприглядная картина.

Оказывается и здесь – в святая-святых российского государства все тот же непрофессионализм, глупость, как и везде в стране. И ничего по сравнению с прошлым в путинские времена не изменилось. Все тот же наш, родной, российский дурдом. К тому же еще и дырявый, словно просверленный рогозинской дрелью, откуда льются для иностранных аналитиков и спецслужб из открытых источников данные – фотографии, паспорта, имена агентов, номера воинских частей. То же самое, кстати было, и с участием российских военных в войне против Украины.

Дуршлаг – точный образ для путинского государства, где снаружи все залакировано телевизором, все, якобы, служит государственным интересам, а внутри иная суть = все покупается и продается, царит дух наживы, рулит державная тупость и властвует хаос.

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