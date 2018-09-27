Александр Невзоров: Вслед за УПЦ от Москвы уйдет Беларусь 29 27.09.2018, 10:18

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Александр Невзоров

Все точки расставились.

Александр Невзоров высказался на Эхе Москвы о последствиях протеста РПЦ против автокефалии украинской церкви.

– У Гундяева (патриарха Московского Кирилла – прим.) действительно дела очень плохи. Скандал с Томосом (путем издания Томоса предоставляется автокефалия – прим.) оформился в абсолютно адский скандалище. Все точки расставились. И на днях Украина получает Томос и становится иерархически главнее РПЦ.

― То есть как? А не равнее ли?

― Нет, не равнее. Дело в том, что РПЦ никакого Томоса не имеет, и не имеет права даже скандалить и предъявлять какие-либо претензии тоже не имеет права.

― То есть фактически на Украине — там генералы, а у нас – рядовые.

― Да. Но я хочу сказать другое. Знаете, у меня есть любимая игра: находить параллельные сюжеты, находить парные сюжеты, которые помогают понять друг друга и скомплектовываются. Парным сюжетом здесь является скорее… Вы знаете, что в Милане была неделя высокой моды? Она только недавно закончилась. Там по подиуму дефилировали модели с тремя грудями…

Какое это имеет отношение к Томосу и Гундяеву? Самое прямое. Дело том, что эта попытка окормления Украины, Молдовы и Беларуси… Здесь являются замечательные аналогии. Если там неделя высокая моды, лишнюю грудь модели отстегивали, отклеивали, надписывали и дарили или подавали, то, в общем, Гундяеву придется сделать то же самое со всеми тремя. Потому что вслед за УПЦ уйдет, конечно, и Молдова и Беларусь…

― Да вы что?

― Никто не будет якшаться с самосвятами и самозванцами…

― Послушайте, ну, как-то… насчет Беларуси вы меня как-то ошарашили. Прямо вот так всё серьезно?

― Теперь существует неканоническая организация. Представь себе сходку жильцов на кухне в коммуналке, скандальную, яростную. Обсуждаются насущные, важнейшие вопросы о том, можно ли громко шуршать бумагой в туалете, кто должен менять лампочку. И есть один человек, который громче всех скандалит, который сильнее всех орет. А потом выясняется, что он не прописан в квартире. В такой ситуации оказался Гундяев.

О неканоничности РПЦ никто бы и не догадывался... И вот это разбитое корыто Московского патриархата, оно не поддается уже канонической починке и ремонту не подлежит.