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Медики назвали самое полезное лакомство для сердца

  • 27.09.2018, 9:43
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Есть как минимум пять причин постоянно употреблять его в пищу.

Впрочем, миллионы людей делают это и без всяких научных рекомендаций, пишет hronika.info.

Начнем с того, что шоколад снижает артериальное давление за счёт воздействия флавонолов какао. Итальянские исследователи доказали, что эти флавонолы производят окись азота в организме. А данный газ расслабляет мышцы в кровеносных сосудах, что способствует нормальному току крови.

Шоколад уменьшает риск инфарктов. Те же самые итальянские исследователи доказали, что окись азота за счёт воздействия на кровоток через артерии и кровеносные сосуды уменьшает вероятность инфарктов или инсультов. Их коллеги из Бразилии выяснили, что у какао есть свойство уменьшать показатели «плохого» холестерина в крови, наконец, этот ингредиент обладает свойством антикоагулянта.

Шоколад положительно воздействует на приток крови к мозгу. Это обеспечивается за счёт полифенолов, которые таким образом уменьшают риск нейродегенеративных болезней, как доказали исследователи из Франции. Регулярное употребление какао и шоколада положительно воздействует на интеллект.

Как ни странно, но шоколад может пригодиться и при диабете второго типа. Ученые выяснили, что какао прямо воздействует на течение этой болезни, так как у флавонолов есть свойство улучшать производство инсулина и метаболизм глюкозы в организме.

Ну и самый приятный и очевидный плюс от употребления шоколада. Он улучшает настроение и борется с симптомами депрессии. Многочисленные научные исследования и личные наблюдения миллионов людей подтверждают данный факт.


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