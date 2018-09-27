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Олег Сенцов: Верю в хороший исход всей этой истории

  • 27.09.2018, 10:26
Олег Сенцов

Украинский режиссер не сдается.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который уже 138 дней держит голодовку в российской колонии, написал правозащитнику Зое Световой, что не ожидал, что его настолько хватит, и не знает, насколько хватит еще, но он не сдается и морально не сломлен, сообщает Радио Свобода.

Текст письма Сенцова, которое было отправлено 25 сентября, Зоя Светова опубликовала на своей странице в фейсбуке. В нем украинский режиссер благодарит всех, кто поддерживает его и других украинских политзаключенных, "несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон". "Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое!", - написал Сенцов.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца". С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая вчера на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что Олег Сенцов находится "между жизнью и смертью", и призвал членов Организации Объединенных Наций принять соответствующую резолюцию и потребовать от Кремля соблюдения прав человека.


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