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Лукашенко выставляет заслон на границе с Украиной

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  • Антон Ходасевич, «Независимая газета»
  • 27.09.2018, 10:36
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Диктатор снова пугает белорусов оружием из соседней страны.

Правитель Беларуси вновь заявил о том, что со стороны Украины в его страну поступает оружие. В связи с этим он потребовал укрепить этот участок границы. Эксперты видят в этом влияние России.

Заявление, удивившее экспертное сообщество, Лукашенко сделал, принимая с докладом государственного секретаря Совета безопасности Станислава Зася и председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. «Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», – сказал он. По словам Лукашенко, ему только что доложили о задержании человека, у которого найден целый арсенал оружия: «Пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и т.д.». «Откуда все это? Посмотрели – в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной», – пояснил он.

Станислав Зась, общаясь с журналистами по итогам доклада Лукашенко, уточнил, что решение об укреплении границы не является сиюминутным. По его словам, поручение о проработке вопроса по изменению численности пограничников было дано еще летом, когда правитель посещал пограничные органы и подразделения. «Исходили из того, что мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач… в первую очередь будут усилены заставы», – пояснил он. «На большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование. В разных количествах – от 3–5 до 8–10 человек», – рассказал глава Совбеза. Кроме того, по его словам, в органах погранслужбы будут воссозданы специальные боевые подразделения – маневренные группы, которые существовали в прежние годы. Он также уточнил, что с 2014 года в Беларуси были сформированы более двух десятков новых пограничных застав и постов, 18 из которых – на украинской границе.

Заявление про оружие, поступающее из Украины, удивило местную общественность, потому что в последнее время никаких официальных сообщений на эту тему не было. Более того, предыдущий инцидент такого рода, когда белорусские пропагандисты заявили о прорывавшемся со стороны Украины джипе с оружием, не нашел подтверждения. Автомобиль, о котором говорили в Беларуси, не выезжал из Украины, заявили тогда в Погранкомитете этой страны. Что касается найденного арсенала оружия, то, возможно, речь идет о начальнике ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леониде Штейне. Он был задержан 10 сентября. В ходе обыска машины у него были найдены автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовка неустановленной модели, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра. Затем при обыске дома силовики изъяли 2 нарезных карабина, 4 гладкоствольных ружья и 2 пистолета, пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тыс. патронов различного калибра. Правда, ни о каком украинском следе этого арсенала не сообщалось.

Не так давно пограничные службы двух стран проводили совместную операцию «Рубеж», по ее результатам также никаких серьезных нарушений выявлено не было. Сообщалось буквально о 100 единицах оружия и боеприпасов и небольшом объеме контрабанды.

В то же время не все эксперты придерживаются такой точки зрения. Некоторые аналитики увидели в этом российский след и связали с недавним визитом Лукашенко в Сочи. Они утверждают, что правитель Беларуси получил добро на поставки нефти и обещания кредитов в обмен на обещания подкорректировать свою внешнюю политику. В частности, в отношениях с Украиной. «Это может быть посыл президенту России Владимиру Путину, дескать, смотри – мы с вами», – рассуждают аналитики. Не исключают эксперты и ориентации на внутреннего потребителя. Лукашенко нужен некий враг, для мобилизации на борьбу с которым должна быть железная дисциплина.

Антон Ходасевич, «Независимая газета»


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