Арина Соболенко: Раньше я просто била по линиям со всей дури 4 27.09.2018, 10:40

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Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белорусская теннисистка рассказала, как изменилась ее игра.

20-я ракетка мира Арина Соболенко, сегодня вышедшая в четвертьфинал турнира в Ухане, ответила на вопрос, что позволило ей с июня семь раз обыграть соперниц из топ-10, взять первый титул и дебютировать в мировой двадцатке, пишет «Трибуна».

«Мне нужно было понять, что я могу обыгрывать соперниц из топ-20. Когда я это поняла, я поняла, что нужно работать больше, концентрироваться сильнее, верить в себя. Раньше, выходя на корт против классных соперниц, я думала: ну попробую, а там видно будет. Сейчас же я знаю, что мне это по силам, так что нужно просто показать свой лучший теннис. Это большая разница.

Я стала больше мячей класть в корт, стала понимать, из какой позиции как надо играть вместо того, чтобы сходить с ума. Раньше я просто била по линиям со всей дури, а теперь понимаю, что матчи выигрываются не так.

В Монреале я [обыграла Возняцки и дошла до третьего круга] думала, что это неожиданно, но кайф. В Цинциннати [дошла до полуфинала, обыграв Плишкову, Гарсию, Киз] я уже была в небольшом шоке. Но дальше я начала понимать, почему и что происходит, и уже стала на это рассчитывать.

Иногда это мне мешает, потому что я начинаю сама от себя чего-то ждать. А пока что я хочу просто концентрироваться на игре и показывать людям, на что я способна».

В четвертьфинале Wuhan Open 20-летняя белоруска сыграет с Доминикой Цибулковой.