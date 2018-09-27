закрыть
27 сентября 2018, четверг, 13:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Константин Боровой: Путин начал терять власть в России

1
  • 27.09.2018, 10:53
  • 4,278
Константин Боровой

Кремль сильно недооценивает общество.

Партия власти "Единая Россия" на недавних выборах в РФ не смогла победить в четырех регионах. Ее кандидаты проиграли выборы во Владимирской области, республике Хакассия и Хабаровском крае, уступив представителям Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) или Либерально-демократической партии России (ЛДПР). А в Приморском крае, где победил единоросс, результаты выборов отменили из-за фальсификаций. Эти результаты "Апострофу" объясняет российский оппозиционер Константин Боровой:

- Предприняты колоссальные усилия, чтобы как-то стабилизировать ситуацию в России. Власть оказывает громадное репрессивное, пропагандистское и идеологические воздействие на общество. Но это не дает никаких результатов. То есть проблема, с которой столкнулся сегодня Кремль, состоит в том, что общество не приемлет эту власть. И уже не по каким-то соображением демократии и свободы слова, а просто потому, что общество не выживает с этой властью. Это становится все яснее и яснее.

В работу пошел второй эшелон защиты власти от населения – эти фиктивные оппозиционные партии ЛДПР и КПРФ. Выборов нет, понятно, что это протестное голосование, ведь они даже статью "против всех" исключили. Кремль сильно недооценивает общество, считая, что с помощью пропагандистской кампании все удастся пропихнуть. Но нельзя впихнуть невпихуемое…

Так что результаты были хорошо прогнозированные. Кремль в панике, потому что понимает, что эти результаты – пока деликатное сообщение избирателей, что они больше не верят этой власти. А дальше пойдут уже какие-то неделикатные действия…

Дрессированного избирателя приучили – или предполагали, что приучили – ставить галочку в нужном месте – за "Единую Россию", ну в крайнем случае за "Справедливую Россию". Теперь этот рефлекс исчезает. Это значит, что избиратель отказывается играть в игру, которую ему навязывает власть. Это не значит, что у избирателя сейчас есть возможность голосовать за альтернативу. Но это значит, что следующим шагом будет уже не демонстрация нелояльности, а какие-то агрессивные действия.

Я думаю, что итоги выборов – это результат действия в том числе региональных элит, для которых это способ показать центру – может быть, непрямо – что он не справляется с региональными задачами, что он должен отказаться от силовой формы отношений и игнорирования региональных элит. Путин поставил на губернаторские посты своих самых тупых охранников. Может быть, это создает ощущение безопасности. Но ведь настоящая безопасность может возникнуть там, где народ сыт, обут, одет и получает все, что ему необходимо. А не там, где вместо руководителя региона стоит даже не генерал-губернатор, а сержант-губернатор, который не знает, как работает экономика, и занимается набиванием собственных карманов.

У региональных элит должен был возникнуть, и вот он возник – выбор выживать вопреки указаниям Кремля или умереть вместе с населением, подчиняясь Кремлю и выполняя все поручения центра. Региональные элиты умирать не хотят.


популярное за неделю

Мнение

Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич
Полеты в Сочи — во сне и наяву
Полеты в Сочи — во сне и наяву Владимир Халип