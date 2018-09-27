В Беларуси снова начались массовые увольнения работников 12 27.09.2018, 10:57

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За август уволили почти на 10 тысяч больше человек, чем приняли на работу.

Белстат опубликовал данные по занятости за август т.г. И они не впечатляют – за месяц уволили почти на 10 тысяч больше человек, чем приняли на работу, сообщает «Экономическая газета».

Согласно информации главного статистического ведомства страны в последнем летнем месяце новые рабочие места нашли 82,7 тыс. человек, а потеряли старые – 92,9 тыс. Таким образом, соотношение принятых и уволенных работников в августе уменьшилось до 89,0% после 101,7% в июле, когда все уволенные смогли найти новую работу. А это приводит к достаточно печальным выводам – улучшение ситуации на рынке труда вполне могло объясняться исключительно сезонными факторами, и с наступлением осени она может надолго «войти в отрицательную зону».

При этом общее число занятых в экономике нашей страны в августе т.г. несколько выросло – до 4338 тыс. человек после 4332,7 тыс. в июле.

Что касается зарегистрированных безработных, то, по информации Минтруда и соцзащиты, их число на конец августа опять снизилось – до 16,3 тыс. человек (в июле их насчитали 16,6 тыс.). Общий уровень зарегистрированной безработицы на конец последнего летнего месяца сохранился на уровне 0,4% от численности всей рабочей силы. Естественно, при этом не учитываются люди, которые по тем или иным соображениям не регистрируются в соответствующих государственных органах. И таких подавляющее большинство – при расчете по методологии Международной организации труда, которую Белстат использует раз в квартал, число безработных у нас в десять с лишним раз превышает эту цифру и за второй квартал 2018 г. составило 4,7% от численности всей рабочей силы.