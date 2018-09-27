В список лучших мировых вузов попал только один белорусский университет 1 27.09.2018, 11:12

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Белорусский вуз оказался в списке «1000+».

Белорусский государственный университет в списке лучших вузов мира по версии британского издания Times Higher Education занял позицию 1000+. Всего в рейтинг вошли более 1250 учреждений образования, пишет tut.by.

Точная позиция определяется только для первых 200 учреждений, остальные распределены по группам. В этом году белорусский вуз оказался в списке «1000+», то есть ниже тысячи.

Каждый год число вузов в рейтинге увеличивается, поэтому прогресс оценить сложно. Но с 2015 года в него входит лишь один белорусский университет — БГУ. В 2017-м он занял место ниже 800 из тысячи, примерно такая же ситуация была годом ранее.

Лучшими в мире снова названы британские Оксфорд и Кембридж, далее идут американские Массачусетский и Калифорнийские технологические институты, а также Гарвардский, Принстонский и Йельский университеты.

Лишь на 11 месте оказалась Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, разбавив в первой двадцатке университеты Великобритании и США. Также в топ-50 вошли университеты Канады, Китая, Сингапура, Германии, Австралии, Гонконга, Швеции, Франции, Японии и Бельгии.

При составлении рейтинга оцениваются 13 показателей, которые учитывают уровень преподавания и исследовательской работы, обмен знаниями и международные перспективы.

Если говорить о странах-соседях, то лишь Россия смогла пробиться в топ-200: МГУ имени М.В. Ломоносова занял 199-ю строчку. Ниже 250-й позиции следуют Московский физико-технический институт и исследовательский университет «Высшая школа экономики». Всего в рейтинг попали 35 российских учреждений образования.

В Украине отмечены четыре университета, но, как БГУ, они занимают позиции ниже тысячи: национальные университеты — имени Ивана Франко (во Львове), имени Тараса Шевченко (в Киеве), имени В.Н. Каразина (в Харькове), а также политехнический университет во Львове.

Один литовский вуз попал в рейтинг на позицию от 800 до 1000 — Вильнюсский университет. Во второй тысяче занимает место Каунасский технологический университет.

В Латвии тоже отмечено лишь два вуза: Латвийский университет и Рижский технический. Они, кстати, расположились на местах от 800 до 1000.